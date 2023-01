Peut-on installer un panneau solaire dans un appartement (fenêtre, balcon, terrasse) ?

Vous êtes propriétaires d’un appartement et vous vous dites probablement que les panneaux solaires, vous ne pourrez jamais en profiter. Installer des panneaux solaires à titre personnel n’est pas un avantage réservé aux propriétaires de maison individuelle. Même en habitant en appartement avec (ou sans) balcon, vous pouvez tout de même profiter de l’énergie solaire pour produire votre électricité. Pour les appartements, il existe deux solutions : les panneaux photovoltaïques comme ceux que l’on pose sur le toit des maisons, mais en modèles réduits ou des kits solaires à poser. Depuis le 1er janvier 2023, le gaz a augmenté de 15 % et il en sera de même pour l’électricité dès le 1er février prochain. Anticiper les hausses de consommation énergétique avec des panneaux solaires n’est peut-être pas une mauvaise idée. On vous explique comment faire si vous vivez en appartement.

Quels sont les avantages de panneaux solaires en appartement ?

Comme pour les maisons individuelles, les panneaux solaires vont vous aider à réaliser quelques économies. En effet, une fois l’investissement amorti, ils pourront même vous faire gagner de l’argent, en revendant une partie de votre production personnelle au réseau national. Certes, l’électricité produite en autoconsommation n’est pas achetée au même prix qu’elle est revendue, mais ce sont toujours quelques euros de gagnés ! Dans un appartement, la production d’électricité via des panneaux solaires peut même assurer la totalité des besoins d’un foyer. Ce qui est rarement le cas en maison individuelle, à moins de réaliser un lourd investissement. Enfin, comme en habitat individuel, les propriétaires d’appartement bénéficient potentiellement d’aides publiques pour financer l’installation de panneaux solaires, dans le cadre de l’utilisation d’énergies renouvelables.

Les kits solaires pour appartement

Depuis quelque temps, il existe des kits photovoltaïques à installer soi-même sur le marché et il est possible de les acheter en magasin de bricolage. Ils sont à priori faciles à installer même si vous n’êtes ni bricoleur, ni électricien, ni expert en panneaux solaires. En revanche, si vous réalisez l’installation par vos propres moyens, vous ne pourrez pas bénéficier des primes gouvernementales, car elle doit être réalisée par un professionnel certifié RGE. Pour un kit solaire à monter soi-même, il faut compter entre 1 000 € (1100 W) et 6 860 € (5 850 W).

Attention à l’espace disponible pour installer les panneaux solaires. Les plus gros kits contiennent 18 panneaux et il faut donc pouvoir les installer ! Dans un immeuble, l’installation de panneaux sur le toit pour un seul habitant est impossible. C’est en conséquence sur votre balcon qu’il faudra les installer. L’idée pour un appartement est d’acheter un kit dit plug&play qui se branche sur une simple prise de courant. Pensez également à déterminer l’exposition de votre balcon, s’il est exposé plein nord, ce n’est peut-être pas un achat utile !

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Si vous êtes propriétaires, il faudra en informer le syndic ainsi que les autres copropriétaires avant d’entamer votre projet. Cela permettra certainement d’envisager une installation collective dont tous les habitants pourraient bénéficier. Si vous êtes locataires, il faudra recevoir l’aval de votre propriétaire et consulter le règlement de copropriété. Si vous optez pour un kit nomade que l’on peut aussi emporter en camping, par exemple, aucune autorisation n’est nécessaire puisqu’il n’est pas fixe. Quoi qu’il en soit, l’installation de panneaux solaires fixes, que l’on soit en maison ou en appartement, nécessite d’avoir préalablement fait une déclaration préalable de travaux auprès du service urbanisme de votre mairie. Une démarche obligatoire parce qu’ils vont évidemment modifier le « visuel » du bâtiment. À vous maintenant de trouver le meilleur panneau solaire.