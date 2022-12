Cette association propose un groupement d’achat pour des panneaux solaires

Les panneaux solaires sont de plus en plus prisés des particuliers et de nombreuses aides sont proposées pour passer de l’énergie fossile à l’énergie solaire. En Bretagne, et plus exactement en périphérie de la ville de Rennes, « Énergies du Pays de Rennes » propose aux particuliers un groupement d’achat de panneaux solaires. Rappelons que le groupement d’achat consiste à acheter le même produit à plusieurs afin de bénéficier de tarifs avantageux et de faire diminuer les coûts de livraison. Cette association loi 1901 créée le 16 octobre 2017 aspire à favoriser la transition énergétique sur le territoire du Pays de Rennes. Dans cette optique, elle tend à impliquer tous les citoyens qui le souhaitent à travers cette initiative originale. Amis bretons, si vous désirez passer au solaire, il faut absolument connaître ce bon plan !

Énergie du Pays de Rennes, c’est qui ?

Cette association a été créée en 2017 à partir d’un collectif mobilisé autour d’un projet de centrale solaire photovoltaïque qui était proposé au budget participatif de la ville de Rennes. Le projet prévoit d’installer une centrale solaire sur l’école Albert de Mun ainsi que de nombreuses mesures. Une telle centrale présente beaucoup d’avantages en termes d’économie et d’environnement. Le projet de l’association est axé sur trois grands points à développer :

Constituer un réseau de financeurs citoyens.

Créer une structure juridique coopérative qui va permettre de réaliser les 3 premières centrales solaires.

Développer la prise de conscience et l’implication des citoyens sur ces sujets à travers des actions et des outils pédagogiques.

En novembre dernier, l’association a lancé un groupement d’achat de panneaux solaires et aide les 25 premiers habitants à autoconstruire le kit reçu.

Le kit panneau solaire à construire qu’est-ce que c’est ?

Le kit de panneau solaire vendu en groupement d’achat par Énergie du Pays de Rennes coûte 450 € et requiert une adhésion à l’association moyennant la modique somme de 10 €. Le kit distribué comprend :

1 panneau solaire photovoltaïque bifacial de 375 Wc

1 micro-onduleur SOLENSO H350

1 connecteur T de sortie du micro-onduleur

1 outil de déconnexion

1 câble électrique de 10 m

1 prise électrique étanche type 16A

1 wattmètre

Vous pouvez retrouver tous les détails sur le kit solaire en cliquant ici !

Comment l’installer ?

Acheter un kit solaire à monter soi-même, c’est une bonne idée. Et encore mieux lorsque le groupement d’achat permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Cependant, il faut savoir l’installer. L’association Énergie du Pays de Rennes ne se cantonne pas à passer commande puisque début décembre, 25 habitants de Saint-Jacques-de-la-Lande (35) ont pu assister à des ateliers d’autoconstruction de leur kit solaire. Ainsi, ils ont pu construire leurs panneaux, être conseillés, échanger ensemble, etc. Côté production, le kit solaire procure une production de 425 kWh/an pour un panneau, soit 10,625 kWh sur 25 ans, la durée de vie du panneau solaire.

Bien sûr, il ne permet pas de remplacer l’électricité du réseau, mais de réduire sa facture électrique en branchant un réfrigérateur, un congélateur, des appareils en veille, des caméras de surveillance, une VMC ou une box internet par exemple. Tous ces petits appareils peu énergivores finissent par représenter un sacré budget puisqu’ils sont branchés en permanence ! Selon l’association, il faudrait environ 4 ans pour amortir les 450 € de l’achat du panneau DIY. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Énergies du Pays de Rennes.