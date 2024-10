LumaPort, un carport solaire modulaire (24 kWc) qui s’assemble comme des briques LEGO

Aujourd’hui, les enjeux écologiques sont tels que nous cherchons tous des solutions pour produire de l’électricité « verte » ! Le principal problème des panneaux solaires classiques pour des productions à grande échelle, étant qu’ils condamnent des hectares de terrains qui pourraient servir à d’autres fonctions. Utiliser les surfaces existantes apparaît, par conséquent, comme une solution plus intelligente, on le constate avec les entrepôts logistiques, qui s’équipent progressivement de panneaux solaires. Chez World4Solar, une entreprise américaine, ce sont les parkings qui sont dans la ligne de mire. Pour ce faire, ils ont inventé un système modulaire baptisé LumaPort qui permet de transformer des parkings inutilisés en véritables centrales solaires. Décryptage.

Une solution simple et pratique pour les entreprises

Les ombrières, nous connaissons déjà, elles apparaissent petit à petit sur les parkings des centres commerciaux, et dans certaines stations services. Cependant, elles sont souvent destinées à alimenter des bornes de recharge pour véhicule électrique. LumaPort se présente comme une alternative à ces ombrières généralement couteuses et complexes à installer. Concrètement, chaque unité est équipée de panneaux solaires, de stations de recharge pour véhicules électriques, de lumières LED et d’autres composants essentiels. Le module est livré monté, prêt à être installé sur un parking. Le principal avantage étant bien sûr, pour les entreprises, de pouvoir installer rapidement ces modules sans travaux de terrassement, etc. On pourrait comparer l’installation à un jeu de construction bien connu : les LEGO.

Quels sont les objectifs de LumaPort ?

En France, les parkings sont nombreux et parfois immenses. Près de chez moi, un parking qui accueille chaque jour, plus de 6 000 salariés : je me dis que les LumaPort permettrait d’alimenter de nombreux foyers s’ils en étaient équipés ! Concrètement, plutôt que de laisser ces zones vides et inutiles, LumaPort les transforme en sources d’énergie renouvelable. Les parkings deviennent ainsi des centrales solaires qui produisent, stockent et distribuent de l’électricité. Ce concept permet aux entreprises de réduire leurs coûts énergétiques tout en contribuant à la transition énergétique mondiale.

Quelle est la particularité de LumaPort ?

Comme je vous l’ai dit, les LumaPort s’installent comme on construirait une pièce en LEGO. En effet, les modules sont conçus pour être assemblés facilement, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des ingénieurs ou des techniciens spécialisés. Chaque élément s’emboîte comme un jeu de Lego, ce qui permet de monter le système rapidement et efficacement. De plus, LumaPort est disponible en plusieurs configurations pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Il existe différentes tailles de modules, chacune avec une capacité de production d’électricité variable.

Par exemple, le LumaPort 5 produit jusqu’à 12 kWc, tandis que le LumaPort 10 peut atteindre 24 kWc. Cela procure une grande flexibilité et permet aux entreprises d’ajuster leur installation en fonction de la taille de leurs parkings et de leurs besoins énergétiques. En savoir plus sur ce concept ? Rendez-vous sur le site officiel : world4solar.com. Et, vous ? Pensez-vous que les parkings devraient tous être équipés de ce genre de système solaire, pour accélérer la transition énergétique mondiale ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .