Ce carport équipé de panneaux solaires (4,1 kW) voit son prix chuter de 3 764 € sur Castorama

Si je vous demande comment produire de l’électricité verte depuis son jardin, vous me répondrez : avec des panneaux solaires ! Évidemment. Mais, si vous installez vos panneaux sur le sol de votre jardin, où allez-vous donc garer votre voiture ? Bonne question, non ? J’ai une solution à vous proposer qui combine les deux fonctions : le carport solaire ! On les voit pousser comme des champignons dans les terrains des particuliers. Ils sont une solution deux-en-un choisi par de nombreux usagers, et pas seulement par des propriétaires de voitures électriques, comme nous pourrions l’imaginer. Un exemple ? Le carport solaire avec panneaux photovoltaïques 4,1 kW est au prix de 5 468 €* au lieu de 9 232,79 €, soit une économie assez hallucinante de 3 764,79 €, c’est Noël avant l’heure sur Castorama.fr** ! Alors, je vous le présente immédiatement.

Présentation du carport avec panneaux photovoltaïques 4,1 kW

Le carport vendu par Habitat et Jardin, partenaire de Castorama est fabriqué en aluminium pour une protection efficace pour les véhicules. Cette solidité est assurée par une structure solide renforcée par 9 supports muraux. En termes de dimensions, il mesure 5,56 m de long pour 3,66 m de large. De plus, il dispose d’un pied arrière de 3,66 m qui supporte l’inclinaison de la toiture de l’ordre de 15°. Conçu pour résister aux intempéries et au poids (de la neige par exemple), il résiste à des vents de 30 m/s au maximum, et à un poids de 100 kg au m². Enfin, il dispose également d’un système de drainage intégré et de matériaux anti-UV et anti-rouille renforçant la durabilité du produit. Les dimensions en hauteur et en largeur de ce carport autorisent la plupart des véhicules à s’y abriter.

Quid des panneaux solaires qui l’équipent ?

Du côté de la production d’électricité, ce carport solaire est équipé de 10 panneaux solaires photovoltaïques de 410 W chacun, permettant une production d’énergie fiable, même par faible ensoleillement. Avec une garantie de performance stable à 84,8 % sur 25 ans, ces panneaux permettent de générer une énergie propre et économique. Les panneaux disposent de câbles MC4 de 1200 mm, d’une tension au MPP de 31,83 V et sont conçus pour proposer une solution écologique. Vous pouvez par ailleurs, si tel est votre besoin, inclure une borne de recharge pour véhicules électriques. Votre carburant sera donc gratuit après amortissement du carport solaire évidemment !

Faut-il une autorisation pour installer ce carport solaire ?

Eh bien oui ! Il ne s’agit de l’acheter, puis de l’installer. Dans la mesure où ce carport solaire couvre une surface au sol de plus de 20 m², à 0,34 cm² près, et qu’il dépasse la hauteur de 1,80 m, vous devez obtenir un permis de construire pour en profiter. Pour ce faire, vous devez déposer un dossier en mairie, et patienter le temps du « délai de non-réponse ». Ce dernier est de trois mois à partir de la date de dépôt. Si aucun refus ne vous est parvenu dans ce délai, alors vous pourrez commencer la construction. Je vous rappelle le prix de ce carport solaire : 5 468 €* au lieu de 9 232,79 €. Et, vous ? Avez-vous déjà installé de type de carport ? Sont-ils réellement efficaces pour produire de l’électricité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix (et la promotion) a été relevé le 8 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

**Ce produit n’est pas disponible en magasin physique, mais exclusivement vendu en ligne sur le site Castorama.fr.

