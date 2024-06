Panneaux solaires : SolReina dévoile un volet de fenêtre isolant qui produit de l’électricité

Si les panneaux photovoltaïques classiques sont les plus utilisés pour produire de l’énergie propre à partir du rayonnement solaire, les BIPV (Building Integrated Photovoltaics) séduisent actuellement un nombre grandissant de particuliers et de professionnels. Parmi les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment les plus connus, on peut citer les fenêtres solaires, dont le marché devrait enregistrer un TCAC (taux de croissance annuel composé) de l’ordre de 21,7 %, de 2023 à 2030, selon UnivDatos Market Insights. En Europe, plus précisément en Espagne, SolReina est une des entreprises qui contribuent activement au développement et à la démocratisation des BIPV, avec ses nombreuses inventions brevetées telles que des volets solaires. Ces derniers permettent de produire de l’électricité verte, mais aussi de renforcer l’isolation thermique et acoustique d’un bâtiment.

Des matériaux sélectionnés pour améliorer la sécurité et l’isolation

Les volets brevetés de SolReina sont des panneaux photovoltaïques bi-verre bénéficiant d’une excellente résistance aux chocs. La partie avant des dispositifs est constituée d’un verre transparent, laissant efficacement passer la lumière, ainsi que de cellules monocristallines ou polycristallines à haut rendement, dont l’encapsulation est réalisée en polybutyral de vinyle (PVB). La partie arrière est composée d’un verre trempé bénéficiant d’une excellente résistance aux chocs et d’une feuille de verre isolante, permettant de limiter les déperditions de chaleur, ainsi que la perception des bruits provenant de l’extérieur. D’après l’entreprise espagnole, en fonction de l’épaisseur de la feuille de verre, l’absorption acoustique peut aller de 38 à plus de 40 dB. Concernant l’isolation thermique, elle estime que l’installation de ses volets solaires permet de réduire l’utilisation de climatiseur électrique jusqu’à 80 %, durant l’été.

Des volets faciles à installer et à entretenir

Les volets solaires proposés par SolReina sont plus faciles à installer et à entretenir que les panneaux photovoltaïques classiques, explique l’entreprise. Leur pose ne nécessite pas d’importants travaux au niveau des toitures et peut être réalisée dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation. Par ailleurs, les volets sont facilement accessibles depuis l’intérieur des bâtiments et peuvent donc être nettoyés régulièrement pour optimiser leur production d’énergie. À noter qu’il suffit de connecter les panneaux photovoltaïques à un micro-onduleur pour alimenter un bien immobilier en électricité propre.

Des volets intelligents

À l’instar des volets roulants électriques traditionnels, les dispositifs photovoltaïques conçus par SolReina peuvent être ouverts ou fermés à l’aide d’un simple bouton. D’autre part, ils peuvent être équipés de différents capteurs qui ont pour rôle d’automatiser leurs comportements. Grâce à ces capteurs, les volets peuvent déterminer la meilleure inclinaison pour optimiser leur exposition au rayonnement solaire. Ils permettent également de déterminer la position idéale des dispositifs photovoltaïques, en cas de vents forts ou d’une éventuelle tempête. Outre les capteurs, il est possible de les plier, de les pivoter et de les régler à partir d’une commande murale, d’une télécommande ou d’une application mobile.

Pour information, les volets solaires de l'entreprise espagnole sont pensés pour s'adapter parfaitement à tous types d'architectures. Ils peuvent être utilisés pour alimenter en électricité verte des logements, des locaux professionnels et des bâtiments publics, tels que des mairies, des écoles ou des hôpitaux.