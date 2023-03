L’invention d’un climatiseur solaire pour réduire la consommation électrique des zones les plus chaudes

Depuis plusieurs décennies, les énergies fossiles ont le quasi-monopole de la production d’électricité. Une électricité générée par des centrales nucléaires qui, écologiquement, sont souvent décriées. Une prise de conscience tardive qui fait qu’aujourd’hui, de nombreux particuliers ainsi que des entreprises se tournent vers l’énergie solaire. Dans ce domaine, l’invention d’Amin Altamirano, en 2021, pourrait bien révolutionner le secteur de la transition énergétique. En 2017, l’homme est doctorant en Savoie, lorsqu’il invente le climatiseur solaire pour faire du froid avec de la chaleur. Un concept étonnant qui lui a valu quatre récompenses prestigieuses. Un climatiseur solaire présenté en 2021 qui devrait donc révolutionner la transition énergétique si cruciale pour la planète ! Découverte.

L’invention en question

En 2017, Amin Altamirano est doctorant au Laboratoire procédés énergie bâtiment (Locie) de l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB). Le jeune homme se lance alors comme défi d’inventer une alternative aux climatisations traditionnelles, énergivores et émettrices de gaz à effet de serre. L’idée de son invention lui est venue d’un appel à projet venu du Mexique. Le principe étant de proposer des climatiseurs solaires dans les pays les plus chauds du monde, ce qui est le cas du Mexique. « L’objectif était avant tout de limiter la surcharge des réseaux électriques due à la climatisation et de s’orienter vers des solutions plus respectueuses de l’environnement compte tenu du réchauffement climatique » explique Amin dans une interview accordée au journal local, Le dauphiné libéré.

À qui s’adresse cette invention ?

Une drôle d’idée que de faire du froid avec la chaleur du soleil, non ? En tout cas, c’est à partir de cette perspective que l’équipe se met au travail. Un objectif osé, mais pas inconnu, car les techniques sont déjà utilisées pour certaines machines dans l’industrie. En revanche, l’équipe en place souhaite que cette technique puisse être appliquée à des climatiseurs destinés aux particuliers. À moyen terme, le climatiseur solaire permettrait de réduire la consommation d’électricité classique. La France n’est pas réellement concernée par les approvisionnements en électricité, mais ce n’est pas le cas dans d’autres pays du monde. De plus, cette technologie appliquée aux climatiseurs solaires réduirait les déchets nucléaires qui, on le sait, sont une source de pollution de l’environnement. Par ailleurs, cette énergie solaire et gratuite aurait des conséquences bénéfiques sur les factures de ceux qui utiliseraient ce climatiseur solaire.

Comment ça marche ?

Les chercheurs de l’Université Savoie Mont-Blanc ont mis au point un prototype qui est une machine à absorption. Elle fonctionne sur la base d’un échange de masse et de chaleur. Ce qui la diffère d’une climatisation classique, c’est la séparation des deux phénomènes, la rendant plus performante. « La machine a été conçue avec un composant de chaleur à plaque, qui existait déjà dans le commerce. Le reste se fait à l’imprimerie 3D, ce qui permet de faire une machine pas chère » explique Amin Altamirano au sujet de leur invention. En d’autres termes, l’énergie provenant du soleil est alimentée par la machine, puis transformée en électricité qui alimente le climatiseur et génère du froid. Leur prototype fonctionne déjà et a été récompensé par quatre prix au cours des deux dernières années, durant lesquelles ils ont pu faire breveter l’invention. Désormais, ils sont à la recherche de partenaires pour industrialiser leur invention.