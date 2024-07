L’invention d’un dispositif électromagnétique pour nettoyer les panneaux solaires sans eau

L’énergie solaire est de plus en plus convoitée alors que le monde est à la veille d’une importante transition énergétique. Pour la transformer en électricité, on utilise des panneaux solaires. Ces derniers intègrent des cellules photovoltaïques qui génèrent un courant électrique en exploitant la lumière visible naturelle. Les performances des modules dépendent de plusieurs facteurs tels que les caractéristiques structurelles, le vieillissement, le rayonnement, l’ombrage, la température, le vent, la pollution et la propreté. Concernant les particules de poussière en particulier, elles peuvent être éliminées en utilisant de l’eau. En gardant le verre des panneaux propre, on améliore effectivement la capacité des cellules à capter le rayonnement solaire. Malheureusement, les techniques de nettoyage traditionnelles coûtent cher et nécessitent souvent des ressources importantes.

Économe en énergie

Face à ce constat, l’entreprise américaine Sol Clarity, basée dans le Massachusetts, a développé une solution pour nettoyer les panneaux solaires. Le concept implique l’utilisation d’ondes électromagnétiques. Ainsi, cette technique innovante nécessite une faible quantité d’électricité à la place de l’eau. La start-up a créé un écran électrodynamique. Il s’agit d’un film transparent conçu pour être appliqué sur le verre d’un module solaire. Il est capable de charger électriquement les particules de poussière avec une charge statique. Une onde électromagnétique est ensuite utilisée pour balayer celles-ci de la surface du panneau.

Prévenir le gaspillage d’eau

Le système, connu sous l’acronyme anglais EDS (pour Electrodynamic Screen), est censé fonctionner une à deux minutes par jour. D’après Sol Clarity, 1 Wh d’électricité suffit pour nettoyer 1 m² de panneaux solaires, ce qui signifie qu’il est théoriquement possible de nettoyer près de 500 modules photovoltaïques par jour avec seulement 1 kWh d’énergie électrique. Une possibilité qui devrait considérablement réduire l’utilisation de l’eau dans les travaux d’entretien des installations solaires. Fait intéressant, le film peut être installé sur les panneaux solaires existants. Bien sûr, il est également possible de l’installer en usine.

Des essais largement prometteurs

L’EDS de la start-up basée dans le Massachusetts forme un système composé de deux ou quatre couches, en fonction de la nature des panneaux solaires à équiper. Un boitier d’alimentation électrique est également prévu. Sol Clarity a déjà testé son nouveau matériau aux États-Unis et en Amérique du Sud. Des tests qui auraient donné des résultats largement satisfaisants. À noter que la jeune entreprise bénéficie du soutien de Mass Ventures et du Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC).

Elle a même reçu un financement à hauteur de 920 000 dollars américains (~840 000 €) de la part d'Equinor ventures, Techstars et Friends & Family pour financer le lancement de sa technologie. Plus d'infos : solclarityeds.com.