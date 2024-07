BirdBlocker, une invention néerlandaise qui protège les panneaux solaires des nids d’oiseaux

Vous disposez de panneaux solaires sur votre toit et produisez, par conséquent, l’électricité que vous consommez. Mais, depuis quelque temps, votre production baisse, et vous vous interrogez sur la cause. Parfois, c’est une coupure nette, soudaine, plus rien ne fonctionne ! Une fois que vous vous êtes assurés que tous les éléments dans votre maison fonctionnaient, il ne reste plus qu’une cause au dysfonctionnement, les panneaux évidemment ! Vous grimpez sur votre toit et découvrez un fil sectionné ou picoré, et un joli nid sous vos panneaux ! Les oiseaux sont responsables de dégâts, mais on l’ignore souvent. Aux Pays-Bas, la start-up BirdBlocker vient de dévoiler une nouvelle solution contre cette déconvenue. Découverte.

Une protection pour les panneaux solaires et les oiseaux

C’est un problème que l’on n’identifie pas de prime abord, et pourtant les oiseaux peuvent occasionner des dégâts sur vos panneaux. Commençons par leurs fientes, acides qui, en recouvrant une surface importante, peuvent provoquer une perte de production, puisque la lumière solaire est empêchée par les fientes. Les oiseaux peuvent aussi, et c’est là qu’interviendra l’invention que je vous présenterai ensuite, faire leurs nids sous les panneaux solaires. Ces derniers vont alors bloquer la ventilation, provoquer une surchauffe, voire un incendie. Toujours sous les panneaux, vous n’êtes pas à l’abri d’un corbeau un peu téméraire qui va venir picorer les fils. La force de son bec pourrait même le sectionner, et là, c’est la catastrophe assurée ! Enfin, les oiseaux pourraient attirer les gros, leurs prédateurs, ceux-ci provoquant encore plus de dégâts !

Une grille de protection

BirdBlocker a récemment dévoilé en avant-première lors du salon Intersolar la nouvelle version de sa solution de protection contre les oiseaux, le BirdBlocker BB85. Le dispositif se présente sous la forme de grilles, et est conçu pour s’installer sous les panneaux solaires. Cela ressemble à une sorte jupe qui vient combler l’espace autour des panneaux solaires. Le BirdBlocker BB85, dont la sortie est prévue pour septembre 2024, mesure 85 mm de haut, et s’adaptera à diverses toitures. C’est le cas des toits métalliques, ondulés et trapézoïdaux, ainsi que les ponts en acier et les systèmes de montage bas. Chaque modèle de la gamme BirdBlocker est fabriqué en plastique HDPE noir recyclable, résistant aux UV, au froid et à la chaleur, assurant ainsi une durabilité optimale.

Un dispositif à installer en amont

L’entreprise BirdBlocker n’a pas annoncé de prix quant à ce système ingénieux. Néanmoins, lors du salon Intersolar, ils ont précisé que le coût dépendrait de la configuration. De plus, il serait beaucoup moins couteux de faire installer les dispositifs anti-oiseaux, dès l’installation des panneaux solaires sur le toit. Cela ajouterait quelques centaines d’euros à l’installation, toujours selon les dires des fabricants. En revanche, une installation supplémentaire après la pose initiale serait beaucoup plus coûteuse.

En effet, elle nécessiterait une nouvelle intervention d’un installateur qui devra retirer et réinstaller les panneaux solaires. Plus d’informations sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel birdblocker. Que pensez-vous de cette invention ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .