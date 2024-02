Comment entretenir un panneau solaire ?

Selon une étude Observ’ER, le marché des panneaux photovoltaïques de 3 à 9 kW a quasiment doublé de 2020 à 2021, en passant de 60 110 kW à 120 680 kW. Si ces types d’installations séduisent un nombre grandissant de particuliers, c’est en partie grâce aux économies qu’ils permettent de réaliser sur les factures d’énergie. Outre la réduction des dépenses, ils bénéficient d’une excellente durée de vie. En effet, bien que les panneaux solaires soient relativement onéreux, ils peuvent alimenter votre habitation en électricité verte pendant une durée allant de 25 à 30 ans. Toutefois, pour éviter les importantes baisses de rendement, il est nécessaire de réaliser des travaux d’entretien réguliers.

L’entretien d’un panneau photovoltaïque

Bien que les panneaux photovoltaïques ne comprennent aucune pièce mécanique pouvant s’user assez rapidement, ils peuvent subir d’importantes baisses de performance en raison de l’accumulation de déchets. Durant les périodes sans pluie et l’hiver, il est conseillé de vérifier régulièrement vos installations pour identifier d’éventuels dépôts de saleté et procéder à leur nettoyage. De manière générale, vous pouvez réaliser par vous-même les sessions de lavage. Il vous suffit de pulvériser de l’eau, de préférence tiède, sur vos panneaux photovoltaïques et de frotter avec une éponge en mousse, une brosse souple ou un chiffon doux. Au cas où les installations seraient difficilement accessibles, l’idéal est de faire appel à un professionnel. Pour information, les spécialistes recommandent un nettoyage au printemps et à l’arrivée de l’automne. Cependant, la fréquence peut être plus élevée ou plus faible, en fonction du climat et de l’environnement.

L’intervention d’un professionnel dans l’entretien des panneaux photovoltaïques

Si un nettoyage à l’eau est suffisant pour éliminer l’accumulation de saleté sur vos panneaux photovoltaïques, il est souvent recommandé de faire appel à un professionnel pour vérifier leur état et réaliser d’autres travaux d’entretien, si besoin est. En règle générale, il faut réaliser une inspection annuelle ou biannuelle. Durant son intervention, le spécialiste peut réaliser différentes opérations, telles que la vérification des modules pour identifier les éventuels dommages, celle des équipements électriques (onduleur, disjoncteur, etc.) ou le nettoyage des panneaux. Il peut également effectuer une visite technique complète de votre installation, surtout si celle-ci subit d’importantes baisses de rendement et/ou rencontre une panne. Le prix de l’entretien peut aller de 140 à 280 €, voire plus, et doit être pris en considération dans le coût de vos panneaux solaires pour évaluer avec précision le seuil de rentabilité.

Quid de la garantie ?

En équipant votre habitation de panneaux solaires photovoltaïques, vous bénéficiez de plusieurs garanties obligatoires, à savoir l’assurance biennale et décennale. La garantie biennale est valable durant les deux années qui suivent la pose des panneaux et couvre les dysfonctionnements liés au matériel, ainsi que les problèmes relatifs à des infiltrations d’eau, par exemple. L’assurance décennale, quant à elle, vous permet de bénéficier d’une indemnisation en cas de dommage rendant votre logement inhabitable : incendie causé par l’installation électrique, graves fuites d’eau entraînées par la détérioration de l’isolation de toiture, etc. Outre l’assurance biennale et décennale, le fabricant et l’installateur de panneaux proposent généralement une garantie produit, puissance et rendement.

La garantie produit couvre les problèmes liés aux pièces des panneaux, tandis que la garantie puissance assure que votre installation vous fait bénéficier de sa puissance d’origine pendant une certaine durée. Concernant la garantie de rendement, comme son nom l’indique, elle vous permet d’obtenir une indemnisation si la production d’électricité de votre installation passe en dessous d’un certain niveau fixé par l’installateur. Que pensez-vous de ces astuces ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .