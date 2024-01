Quels sont les inconvénients des panneaux solaires ?

Les installations de panneaux solaires ont le vent en poupe ! De nombreux particuliers décident d’installer, sur leurs toits, des panneaux photovoltaïques afin de produire une partie de leur électricité. Une action qui influe directement sur leur facture d’énergie, et sur leur impact environnemental. Si l’énergie solaire se développe si vite, avec plus de 700 000 installations en France, comptabilisées par Enedis, c’est pour ces avantages. Cependant, les panneaux solaires possèdent aussi quelques inconvénients qu’il faut considérer avant de se lancer dans ce type de travaux. Certes, ils peuvent sembler dérisoires au regard des bénéfices engendrés, mais il est important de les connaître. On fait le point avec vous !

Inconvénient n° 1 : le prix de l’installation

Malgré une certaine popularité et une démocratisation de l’énergie solaire, installer des panneaux photovoltaïques coute encore relativement cher. Et, tout le monde n’a pas les moyens d’obtenir un crédit pour ce type de travaux ou ne possède pas les fonds nécessaires à l’investissement. Un inconvénient majeur qui freine ceux qui souhaiteraient passer au solaire, mais dont les coûts les freinent dans leur lancée. Certes, l’investissement est amorti rapidement et permet de réaliser de belles économies (jusqu’à 60 % sur un an), mais il n’empêche que l’investissement initial est un véritable frein à l’achat. Bien entendu, il existe de nombreuses aides à l’installation des panneaux solaires ainsi qu’une revente possible du surplus de production, néanmoins il faut toujours avancer les sommes avant d’être remboursé.

Inconvénient n° 2 : la durée de vie des panneaux solaires et leur entretien

Les panneaux solaires, s’ils représentent un investissement durable, disposent tout de même d’une durée de vie « limitée ». En effet, à l’heure actuelle, la plupart des panneaux solaires ont une durée de vie moyenne d’une trentaine d’années. De plus, il faudra les entretenir très régulièrement ou ajouter le coût de leur entretien par une entreprise. Certes, l’entretien n’est pas difficile puisqu’il suffit de les nettoyer souvent avec une brosse télescopique et de l’eau. Encore faut-il pouvoir atteindre le toit sans risque de chuter !

Inconvénient n° 3 : les conditions météorologiques

Puisque la quantité d’électricité produite dépend du Soleil, et donc du taux d’ensoleillement, nous ne sommes pas tous égaux devant les panneaux solaires ! Les panneaux solaires sont fabriqués avec des cristaux de silicium, qui, lorsqu’ils entrent en contact avec le soleil, vont activer les électrons et produire de l’électricité. Plus le soleil sera présent, plus les électrons s’agiteront, et plus vous produirez d’électricité. De plus, la plupart des panneaux solaires actuels ne savent produire que la journée, et restent inertes la nuit. Des recherches sont en cours pour produire des panneaux capables de générer de l’électricité la nuit, mais pour le moment, ils ne sont pas encore disponibles ou à des prix exorbitants. Concrètement, si vous vivez à Cannes, vos panneaux seront rentables plus vite que si vous habitez Coudekerque, mais il existe des solutions de stockage avec batterie. Ce qui ajoute un coût supplémentaire à l’installation soit dit en passant.

Et, quelle est l’impact environnemental de vos panneaux solaires ?

Ce dernier point n’est pas réellement un inconvénient, car l’électricité produite par les panneaux solaires reste une énergie propre. Cependant, la fabrication, le transport et l’installation des panneaux solaires ont tout de même un impact environnemental. Voici les données fournies par l’ADEME en termes d’empreinte carbone d’un panneau solaire :

43,9 gCO2eq/kWh, pour un module fabriqué en Chine

25,2 gCO2eq/kWh pour un module fabriqué en France

L’impact environnemental généré est équilibré par la quantité d’énergie générée tout au long de la durée de vie du panneau solaire. En l’espace de 30 ans, le panneau solaire compense sa dette énergétique par un remboursement dix fois supérieur. De plus, les panneaux solaires peuvent être recyclés à 99 %. Connaissiez-vous l’existence de ces inconvénients ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .