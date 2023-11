Nachteiland, un projet de construction de gratte-ciel hybride en bois alimenté à l’énergie solaire

Le bois est un matériau de choix pour la construction de bâtiments passifs et écoresponsables. Il comporte de nombreux avantages, en particulier son aspect écologique. Il possède la capacité de stocker le dioxyde de carbone, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique. Il s’agit d’une matière première renouvelable et recyclable. Le bois massif aide également un bâtiment à atteindre d’excellentes performances énergétiques, car il dispose d’un pouvoir isolant élevé. Par ailleurs, il permet de limiter les pertes de chaleur en hiver et la surchauffe en été. Ces dernières années, les projets de construction de tours en bois modernes se multiplient davantage dans le monde. L’Ascent dans le Wisconsin (États-Unis) et le Mjøstårnet en Norvège sont parmi les plus impressionnants jusqu’à présent. Et actuellement, aux Pays-Bas, les entreprises MVRDV et Space Encounters s’associent pour bâtir l’immeuble hybride en bois et alimenté à l’énergie solaire « Nachteiland ». Ce projet innovant met à l’honneur la durabilité, l’énergie propre, l’architecture futuriste et la verdure. Décryptage.

Les particularités de cet immeuble passif

Ce projet est aujourd’hui en cours de réalisation. Située dans le Sluisbuurt, à Amsterdam, la future tour en bois de 22 étages s’élèvera à 70 m de haut au maximum. Elle sera composée de 153 logements, dont 60 seront dédiés à la location dans le secteur intermédiaire. Cela contribuera à résoudre le manque d’offre de logements aux Pays-Bas. Le bâtiment de base sera constitué de plusieurs blocs, positionnés côte à côte. Du côté de la Rudi van Dantzigstraat, des blocs de trois à six étages au cachet urbain auront des dimensions similaires aux bâtiments voisins. Ils accueilleront des espaces commerciaux à double hauteur (cafés et magasins). Du côté du parc de poche, on retrouvera des blocs de type « maison de ville », avec une serre commune et un grand escalier verdoyant débouchant à la cour du premier étage.

Au-dessus du bâtiment de base, la tour comprendra des blocs dont les dimensions augmentent légèrement et progressivement jusqu’au sommet. Dans sa moitié inférieure, les logements locatifs du secteur intermédiaire bénéficieront d’un accès direct aux espaces communs aménagés sur les toits du bâtiment de base. La plupart de ces toits seront végétalisés et dotés de pergolas, sur lesquels seront installés des panneaux solaires. Ces espaces seront donc destinés à la fois à la détente et à la production d’énergie propre. Par ailleurs, la façade de la tour en bois sera équipée des panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV). Elle sera également agrémentée d’espaces extérieurs mis en relief et remplis de végétations.

Un concept de construction à énergie positive

Cette tour hybride en bois pourrait devenir un nouveau point de repère dans ce quartier néerlandais en construction. Elle montrera différentes facettes sous différents angles, selon Joost Baks, co-fondateur de Space Encounters. Sur le plan structurel, son noyau et ses colonnes seront construits en béton jusqu’au sixième étage afin d’assurer la stabilité et la solidité de l’immeuble. D’après l’entreprise MVRDV, ses équipes privilégieront les matériaux de construction naturels (61 %) et recyclés (13 %).

En outre, ce projet Nachteiland vise à produire 3,03 kWh/m²/an d'électricité de plus qu'il n'en consomme grâce à des systèmes photovoltaïques de dernière génération. Le surplus d'énergie verte produite pourrait être injecté au réseau local. Par ailleurs, la verdure, la conception et le revêtement de la façade permettront de garder une température confortable à l'intérieur de la tour pendant l'été. Ce qui limitera l'utilisation de la climatisation. Plus d'informations : Mvrdv.com.