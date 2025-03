BubbleDeck, une invention pour construire des dalles avec moins de béton, 30 % plus légères

Le béton est sans nul doute le matériau le plus polluant. Tout au long de son cycle de vie, son empreinte carbone est évaluée à 85 kg eq CO2 par tonne, selon le SNBPE (Syndicat national du béton prêt à l’emploi). Dans l’optique de réduire l’utilisation de ce matériau dans les travaux de construction, BubbleDeck a mis au point une technique révolutionnaire qui consiste à intégrer des billes creuses dans les dalles. Cette technologie permet de réduire la consommation de béton, mais également le poids des structures, sans pour autant impacter négativement sur leur résistance. Elle peut être mise en œuvre dans différents types de constructions, telles que des pavillons commerciaux.

Une technologie permettant de réduire le poids mort de plus de 30 %

Les dalles conçues grâce à la technologie développée par BubbleDeck comprennent des billes creuses en polyéthylène haute densité (PEHD) issu du recyclage de déchets plastiques. Grâce à ces éléments, il est possible de réduire significativement la consommation de béton, dans la mesure où environ 1 kg de plastique peut remplacer 100 kg de ce matériau. Par ailleurs, la présence des billes permet également de limiter l’utilisation d’éléments de renforcement en acier. Ce qui entraîne une diminution du poids mort des dalles de 35 %, de l’impact environnemental lié à sa construction et des coûts. En effet, la réduction du poids et celle des matériaux limitent, entre autres, les besoins en main-d’œuvre, notamment lors de l’assemblage et du remplissage. Elles permettent aussi aux maîtres d’œuvre d’opter pour des fondations de plus petite taille. Il est à noter que les billes en PEHD utilisées dans la construction des dalles sont retenues, réparties et maintenues dans une position précise à l’aide d’une armature. Leurs dimensions et leur forme sont étudiées pour garantir la résistance des dalles.

Une méthode offrant de nombreuses possibilités

Outre la réduction des coûts, l’utilisation de la méthode développée par BubbleDeck dans la conception de dalles offre de nombreuses possibilités en termes d’architecture. D’une part, elle permet d’éliminer les poutres gênantes, d’obtenir une sous-face parfaitement plate et de réaliser des porte-à-faux plus longs. D’autre part, grâce à cette technologie, il est possible d’augmenter la distance entre les piliers de 50 %, par rapport aux dalles classiques, et de réduire le nombre de murs porteurs. En d’autres termes, elle permet de créer des espaces plus ouverts et plus lumineux. Pour information, cette méthode peut être utilisée dans la conception des dalles de grands bâtiments, ainsi que dans celle de petites constructions comme des maisons individuelles.

Une technologie récompensée à de nombreuses reprises

En révolutionnant la manière de réaliser des dalles de béton, la méthode de BubbleDeck a remporté plusieurs récompenses. En 2017, elle a gagné le prix « Best Lightweight Floor Solution » lors des Architecture Awards et trois ans plus tard, en 2020, elle a été récompensée durant le concours Advanced Net Zéro organisé à Hong Kong. Actuellement, plusieurs bâtiments ont déjà adopté cette technologie innovante, parmi lesquels on peut citer le Millenium Tower Rotterdam, le Media City et un parking situé à Francfort.

Cette technique respecte les normes particulièrement exigeantes de certains pays, comme celles des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne ou du Danemark. Plus d'informations sur bubbledeck.com.