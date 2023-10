Le béton armé fait partie des matériaux les plus polluants dans le secteur de la construction. L’énergie grise utilisée durant le cycle de vie de ce matériau, de sa production jusqu’à sa fin de vie, est estimée à 1 850 kWh/m³. Son empreinte carbone varie entre 285 et 400 kg éq. CO2/m³ en fonction de son dosage en ciment. En effet, le béton conventionnel participe beaucoup au changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la décarbonation de cette industrie, il est de mise de trouver des alternatives plus écologiques à ce matériau de construction. Ces chercheurs britanniques ont notamment eu l’idée de récupérer et de recycler les déchets de sable en fonderie pour en faire un béton léger et plus respectueux de l’environnement. Ces résidus sont également réutilisés dans le remblayage, le bio-traitement et la construction de routes. Dans cet article, découvrez comment cette équipe de recherche de la NTU a valorisé ce sous-produit.

La conception de ce béton à base de sable de fonderie

Dans le secteur de la sidérurgie, l’élimination et la gestion des déchets représentent encore un défi majeur. Le sable de fonderie est obtenu à l’issue du processus de fusion des métaux. Il a été identifié par les scientifiques de la NTU comme une ressource récupérable et exploitable pour atténuer l’impact environnemental de l’industrie de la construction. Dirigée par Amin Al-Habaibeh, expert en systèmes d’ingénierie intelligents, cette équipe a réutilisé ces résidus pour fabriquer un béton léger et neutre en carbone. Elle a incorporé 30 % de sable de fonderie recyclé dans la composition de ce matériau innovant. Ce dernier présente jusqu’à 78 % de la résistance du béton traditionnel. Par conséquent, il est possible de l’utiliser dans des applications qui ne requièrent pas une résistance supérieure (dalles de jardin, cours, bordures de trottoirs, pistes cyclables, allées de parc, etc.).

Les avantages majeurs de ce projet de recyclage

Cette nouvelle pratique permet de valoriser plus de 100 tonnes de déchets de sable de fonderie, a expliqué cette équipe de recherche. Elle favorise une économie circulaire, principalement dans les zones urbaines. Elle réduit l’impact environnemental des humains. D’une part, la mise au rebut de ce sous-produit pourrait être limitée, réduisant ainsi la pollution du sol et de l’air. D’autre part, les constructeurs pourraient diminuer leur recours au sable naturel. De plus, le coût du béton à base de sable recyclé serait moins élevé que celui du béton traditionnel. Outre cela, les émissions de carbone de ce matériau seraient moins importantes. Ce qui fait de ce dernier une solution de construction plus verte.

Les limites et les perspectives

Selon Sirwan Faraj, un des auteurs de cette étude, cette méthode de fabrication de béton écologique entraîne une baisse légère des performances techniques des produits finaux. Néanmoins, cette réduction affecte peu la qualité requise pour certains produits en béton. Il est bon de noter que le sable usagé de fonderie pourrait remplacer partiellement ou totalement le sable naturel dans les mortiers et les bétons selon leur application. D’après cette équipe de chercheurs de la NTU, cette avancée pourrait inciter d’autres ingénieurs à développer des solutions favorisant la construction durable, le respect de l’environnement et le recyclage des déchets dans le monde. Cela constitue un grand pas vers un avenir plus propre et plus durable. Plus d’informations : ntu.ac.uk. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

