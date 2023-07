CO2ntainer : une invention de Carbon8 pour valoriser les déchets des cimenteries

La valorisation des déchets est un domaine qui possède des enjeux de taille de nos jours. En plus de contribuer à la préservation de l’environnement, cette démarche permet de faire des économies. C’est sans doute pour ces raisons que Carbone8 a inventé le CO2ntainer. Il s’agit d’une technologie qui transforme le carbone issu des gaz de combustion des cheminées des cimenteries et les résidus d’incinération de ces usines en agrégats valorisables.

Diminuer l’empreinte carbone

Il est clair qu’avec cette approche, la start-up britannique vise à aider les acteurs de l’industrie du ciment à réduire leurs empreintes carbone. C’est le cas de la cimenterie Vicat qui est devenue le premier de son genre à adopter le système CO2ntainer. Celui-ci fonctionne suivant une technique fondée sur la minéralisation pour produire de minuscules billes rocheuses pouvant être utilisées dans le secteur de la construction. « Notre technologie trouve ses origines dans la séquestration du carbone dans les formations rocheuses, nommé minéralisation », a expliqué le directeur commercial de l’entreprise, Maarten van Roon, rapportent nos confrères de L’Usine nouvelle.

Des utilisations variées

Concrètement, au vu de leurs caractéristiques intéressantes en matière d’isolation thermique, les granulats issus de ce procédé peuvent entrer dans la composition du béton. Qui plus est, il est possible de s’en servir dans le domaine de l’agriculture pour changer la composition du sol, par exemple. Vicat affirme que le choix de la technologie CO2ntainer ne découle pas du hasard. « Dans le cadre de notre engagement à réduire notre impact environnemental, Vicat a étudié de nombreuses idées innovantes visant à diminuer ses émissions de carbone », a laissé entendre Laury Barnes-Davin, directrice scientifique de la cimenterie. Et d’ajouter : « la proposition de Carbon8 Systems qui rassemble deux opportunités en une technologie – la capture du CO2 émis par l’usine et l’utilisation de ce CO2 pour produire des granulats commercialisables auprès des industriels de la construction – nous a immédiatement enthousiasmés ».

Un accent sur l’efficacité

Le système CO2ntainer utilise deux conteneurs conçus pour pouvoir être facilement déployés sur les sites industriels. Carbone8 ne s’est pas uniquement focalisée sur les aspects mécaniques du procédé. Elle a aussi mis l’accent sur la stabilité et l’efficacité de celui-ci. Parmi les mesures adoptées par la start-up pour atteindre ses objectifs, il est possible de mentionner l’optimisation de la quantité d’eau consommée ainsi que la gestion de la chaleur dégagée par la réaction chimique. Enfin, il convient de noter que cette solution innovante a été développée en collaboration avec EDF. Plus d’informations : vicat.fr