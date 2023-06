Cinq inventions et innovations pour économiser de l’eau à la maison comme au jardin

Nous sommes désormais en été et les températures s’envolent comme jamais, elles ont grimpé. Le mois de juin 2023 se situe au 2ᵉ rang des mois de juin les plus chauds depuis 1900 selon La Chaîne Météo. Nous nous préparons donc, à priori, à quelques mois d’enfer caniculaire. Malheureusement, nous allons connaître aussi les alertes sécheresses qui, en fonction de leur niveau (de 1 à 4), imposent des restrictions de l’usage de l’eau. Cependant, il existe quelques inventions et innovations, qui vous permettront d’utiliser l’eau avec parcimonie. Par ailleurs, nous n’aborderons pas ici les récupérateurs d’eau de pluie, pour lesquels différentes aides à l’achat existent, mais plutôt les innovations qui permettent de maîtriser notre consommation d’eau provenant du réseau domestique. C’est parti.

Hydrao Aloé, le pommeau de douche connecté

La technologie écologique unique du pommeau HYDRAO Aloé propose une approche ludique pour encourager la réduction du temps passé sous la douche. En changeant de couleur en fonction de la quantité d’eau consommée, il incite petits et grands à éviter le gaspillage. Cette sensibilisation ludique permet d’économiser en moyenne entre 15 et 20 % d’eau chaude. En plus d’être écologique, le pommeau HYDRAO Aloé garantit un confort optimal. Grâce à son débit écologique de 6,6 l par minute avec un limiteur de débit, il permet d’économiser jusqu’à 45 % d’eau supplémentaire par rapport aux pommeaux standards qui consomment en moyenne 12 l par minute.

Le label Watersense garantit que cette économie d’eau n’affecte en rien le confort de votre douche. De plus, tous les pommeaux HYDRAO sont équipés de l’option 3 jets, vous permettant de choisir le type de jet qui vous convient le mieux. Retrouvez notre article complet sur le pommeau de douche HYDRAO. Le produit est disponible sur Amazon, Leroy Merlin ou Castorama.

Ilya, la douche en circuit fermé

Ilya est une invention révolutionnaire qui offre une promesse exceptionnelle : économiser jusqu’à 90 % de l’eau normalement utilisée lors d’une douche. Pour profiter de ses avantages, Ilya doit être installé directement dans le système d’eau de la salle de bains. Grâce à un bouton-poussoir simple, l’utilisateur peut activer le mode de recyclage. Cela permet à l’eau d’entrer dans la douche via un circuit fermé. Lorsque l’eau s’écoule par la bonde, elle est stockée dans une cuve où elle est filtrée et purifiée à l’aide d’un filtre et d’une lampe UV.

Ensuite, elle est réchauffée de nouveau pour être redistribuée par le pommeau de douche. Un second bouton-poussoir permet de passer à un mode de douche en circuit ouvert, évacuant directement l’eau qui aurait été utilisée, par exemple, pour le nettoyage des sols. Les concepteurs de ce système ingénieux recommandent d’utiliser l’eau en circuit fermé pour se mouiller et se détendre, puis en circuit ouvert pour évacuer l’eau savonneuse. Retrouvez notre article complet sur Ilya, la douche en circuit fermé.

Le lave-main inclus au réservoir de la chasse d’eau

Les réservoirs de ce type présentent une conception ingénieuse en tant qu’équipement deux-en-un avec un lave-mains intégré. Leur particularité réside dans leur capacité à récupérer l’eau grise du lavabo et à la diriger directement dans la cuve de la chasse d’eau après s’être lavé les mains. Le second avantage de ce type d’installation est l’optimisation de l’espace, car il permet, même dans les endroits les plus exigus, d’installer un petit lavabo.

Enfin, il encourage aussi les utilisateurs à se laver les mains, avant et après le passage aux toilettes et favorise une meilleure hygiène. Nous avions dédié un article au modèle Iseo Clean de Wirquin, mais il existe pléthore de modèles disponibles sur Castorama, Leroy Merlin ou Amazon.

Wecemat, pour réduire la consommation de papier toilette et donc d’eau !

Wecemat est une invention révolutionnaire qui vise à évaluer la quantité de papier toilette utilisée afin d’économiser jusqu’à 30 % d’eau. Bien que le papier toilette ne soit pas la solution la plus écologique pour réduire la consommation d’eau, il est important de rappeler qu’environ 37 l d’eau sont nécessaires pour produire un rouleau de papier toilette standard. Wecemat est un accessoire breveté et unique au monde qui automatise la chasse d’eau des toilettes, offrant ainsi une gestion intelligente de la consommation d’eau lors du rinçage de la cuvette.

Ce système optimise les chasses d’eau existantes en améliorant l’hygiène des toilettes : le rinçage s’effectue sans solliciter les mains, ce qui améliore le confort d’utilisation et élimine tout risque d’oubli d’utiliser la chasse d’eau. Le fonctionnement du système Wecemat repose sur trois éléments essentiels. Tout d’abord, un détecteur infrarouge identifie lorsque la personne quitte les toilettes, semblable à celui que l’on trouve dans les toilettes sur autoroute. Ensuite, un détecteur intégré dans le support de papier toilette est activé lorsqu’il détecte son utilisation. Enfin, un déclencheur automatique est installé dans le réservoir d’eau des toilettes. Retrouvez notre article dédié au système Wecemat.

Le minuteur LinkTap G2S pour optimiser l’arrosage de votre jardin

Le système d’arrosage connecté LinkTap G2S propose une solution pratique et efficace pour prendre soin de vos plantes, où que vous soyez. Grâce à son minuteur d’eau sans fil, vous pouvez planifier les sessions d’arrosage en tenant compte des conditions météorologiques. Cela garantit que vos plantes reçoivent l’hydratation dont elles ont besoin, sans gaspillage d’eau inutile. La fonction de détection d’erreur du système vous garantit une tranquillité d’esprit lorsque vous êtes en déplacement. Les capteurs de débit et de chute vous envoient des notifications push et des courriels en cas de coupure d’eau, de fuite, de bouchage de tuyaux, de défaillance de vanne ou de chute d’appareil.

Vous pouvez ainsi prendre des mesures rapidement pour résoudre tout problème d’arrosage. Le contrôle puissant de l’arrosage est à portée de main grâce à des applications conviviales. Vous disposez d’options d’arrosage flexibles, allant du démarrage et de l’arrêt immédiats à la programmation de dates, d’heures et de durées d’arrosage spécifiques. Cela vous permet d’adapter précisément l’arrosage à chaque plante et à ses besoins individuels. Vous pouvez retrouver le LinkTap sur Amazon, mais il existe d’autres modèles de programmateurs d’arrosage sur Castorama ou Leroy Merlin.