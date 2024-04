« Incroyable » Solar Foods va produire de la nourriture (des protéines) avec de l’air et du CO2

Répondre aux besoins alimentaires d’une population en constante croissance est un enjeu mondial. Si certains travaillent sur le « végétal » avec des protéines issues de haricots, de pois chiche ou de lentilles, d’autres explorent des pistes plus inattendues : les protéines aériennes. C’est le cas de l’entreprise finnoise Solar Foods, basée près d’Helsinki, qui redéfinit l’agriculture durable avec une protéine dérivée de l’air : la soleine. L’agriculture durable, c’est « prendre en compte de nombreux enjeux de développement durable : modes de production agricole, santé et nutrition, aménagement du territoire et foncier, éducation, cohésion sociale et mieux vivre ensemble… ». Et, justement, c’est le principe mis en avant par Solar Foods, avec cet étrange protéine aérienne. Mais, qu’est-ce la soleine ? Et, comment est-elle produite ? Je vais tenter de tout vous expliquer.

Une protéine dérivée de l’air

Au lieu d’utiliser des dérivés de matières végétales ou de viande cultivée en laboratoire, Solar Foods se tourne vers une voie encore très peu explorée. Les chercheurs de ce laboratoire travaillent sur la soleine, une protéine cultivée à partir de CO2 et de microorganismes. À l’évidence, l’exploitation de cette alternative se veut révolutionnaire. De plus, elle promet une solution viable, engagée dans l’agriculture durable, et avec un plus faible impact environnemental que l’agriculture traditionnelle.

Comment est fabriqué la soleine ?

Les chercheurs travaillent sur un microorganisme qu’ils nourrissent avec du CO2, donc avec l’air que « nous respirons ». Une fois ce processus enclenché, le microorganisme se transforme en une poudre jaune, nutritive. Cette poudre, les chercheurs l’ont déjà utilisée pour fabriquer quelques produits alimentaires comme des barres chocolatées, ou crèmes glacées. Solar Foods estime pouvoir produire jusqu’à 160 tonnes de soleine par an, et imagine agrandir son usine, pour fabriquer des produits à base de soleine. Grâce à cette invention, l’entreprise finnoise pourrait devenir un acteur majeur d’un nouveau marché agro-alimentaire. De plus, cette protéine aérienne pourrait mettre un énorme frein à l’utilisation de protéines animales, et être totalement adaptée aux régimes végans, ou végétariens.

Une teneur de 65 à 70 % en protéines

En termes de pouvoir nutritif, la soleine présente une teneur de 65 à 70 % en protéines, 5 à 8 % en matières grasses, 10 à 15 % en fibres alimentaires, et 3 à 5 % en nutriments minéraux. Les macronutriments des cellules de soleine sont très proches de ceux du soja séché ou des algues. En plus, la soleine est une source de fer et de vitamines B. Quant à ses avantages, ils seraient les suivants :

Non-dépendance à l’agriculture traditionnelle, réduisant ainsi le stress environnemental qu’elle peut causer.

Adaptée à la composition de nombreux ingrédients traditionnels (lait, sucreries, épicerie salée, etc.)

Capacité de production infinie, quel que soit le climat dans lequel elle est produite

La soleine a déjà été approuvée par Singapour, et Solar Foods devrait bientôt obtenir d’autres autorisations sur les marchés internationaux. Alors, la soleine sera-t-elle l’avenir de l’agriculture durable ? En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur solarfoods.com. Pensez-vous que cette innovation soit l’avenir de l’agriculture durable ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .