Les premiers filets de saumon végans et imprimés en 3D débarquent dans les supermarchés

La protection des populations de poissons sauvages serait l’une des raisons ayant incité Revo Foods à produire ce saumon végétalien. D’après cette start-up, 60 % des stocks mondiaux de poissons subissent actuellement une surexploitation. En effet, à cause de la surpêche, plusieurs espèces sont menacées de disparition. En plus, la pollution des océans s’aggrave. Dans le monde, environ 640 000 t de filets de pêche usagés polluent les fonds marins et les rivages. Afin de limiter ces problèmes environnementaux, cette entreprise a créé ce produit alimentaire à base de plantes, appelé « The Filet – Inspired by Salmon ». Il s’agirait du premier poisson fabriqué par impression 3D, disponible actuellement dans certains supermarchés. C’est une idée innovante et extraordinaire, mais l’acceptation par les consommateurs reste encore à découvrir. À travers cet article, apprenez-en plus sur cette avancée.

Quels sont les ingrédients de ce filet de saumon imprimé 3D ?

La start-up a choisi d’employer des mycoprotéines extraits de champignons filamenteux pour mettre au point ce saumon imprimé en 3D. Cette source de protéines offre à ce produit une texture naturelle similaire à celle de la viande. Son autre avantage est son processus de traitement peu contraignant. De plus, grâce à cet ingrédient, ce produit alimentaire a obtenu la note « A » du Nutriscore. Il est à noter que cette entreprise s’approvisionne en base protéique « Promyc », adaptée à l’impression 3D, auprès de la start-up suédoise Mycorena. Outre cela, l’on peut retrouver dans ce filet de poisson végétalien des vitamines (A, B2, B3, B6, B12 et D2), ainsi que des acides aminés essentiels et des oméga-3.

Comment est fabriqué ce produit végétalien ?

Grâce à sa technologie 3D-MassFormerTM, Revo Foods a pu développer le premier procédé de production continue d’aliments imprimés en 3D. Celui-ci inclut le processus d’extrusion créé par cette entreprise, permettant de fabriquer des substituts « authentiques » du saumon avec une texture feuilletée et des fibres juteuses. En effet, cette technologie d’extrusion rend possible l’intégration des graisses dans une matrice protéique fibreuse au cours de l’impression. Lors de la production des filets de poisson végétaliens, les professionnels utilisent des seringues et une buse de qualité alimentaire.

Quels sont les points forts de l’impression alimentaire 3D ?

Avec cette méthode de production moderne, on peut personnaliser la saveur, la texture et la valeur nutritionnelle des aliments imprimés 3D. Il est possible de fabriquer des poissons riches en acides gras sains, pauvres en cholestérol et surtout sans composant nocif pour la santé humaine. Ce qui permet aux consommateurs d’accéder à des aliments sains et savoureux, promet l’entreprise. Il convient de préciser que les poissons et fruits de mer pêchés dans les océans pourraient contenir des microplastiques et d’autres polluants toxiques. En somme, l’impression 3D d’aliments à l’échelle industrielle pourrait révolutionner le secteur d’agroalimentaire. Ce procédé permet de concevoir des produits répondant exactement aux besoins de la clientèle.

Quelles sont les applications potentielles de ce procédé ?

Basée à Vienne, en Autriche, la start-up Revo Foods a réalisé ce filet de saumon imprimé en 3D pour les clients particuliers, notamment les flexitariens. Ce produit est aujourd’hui disponible dans un certain nombre des supermarchés Billa du groupe Rewe. L’entreprise prévoit aussi de le vendre sur sa boutique en ligne à partir d’octobre 2023 afin que les consommateurs européens puissent le goûter. Elle pense également que les poissons imprimés en 3D pourraient être intégrés dans l’alimentation des astronautes pendant leurs voyages spatiaux. D’ailleurs, ils pourraient être utilisés pour les approvisionnements alimentaires d’urgence. Plus d’informations : revo-foods_1.prowly.com

Que pensez-vous de cette invention, seriez-vous prêts à franchir le cap ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .