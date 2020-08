Bio-impression 3D : KFC lancera bientôt des nuggets de poulet… sans poulet !

Depuis toujours, la consommation de viande fait débat… Les végétariens ont à priori, toujours existés, tout comme les carnivores… Mais, depuis quelques années, le débat s’intensifie, entre les végétariens, les végétaliens, les antispécistes et les autres, nous y perdons notre latin. KFC annonce avoir trouvé une solution pour contenter tout le monde…

Ou presque ! Ils proposeront dès la fin de l’année des nuggets de poulet… sans poulet et imprimés en 3D ! Et ils assurent que le goût et la texture ne changeront pas par rapport aux nuggets habituels… KFC entend réduire son impact environnemental et s’engager pour la cause animale avec ces nouveaux nuggets… Étrange !

KFC collaborera avec l’entreprise Beyond Meat l’inventeur des steaks sans viande ! Mais également avec l’entreprise 3D Biorprinting Solutions, une société russe spécialiste de la bio-impression. Pour se faire, ils combineront des cellules de poulet et des matières végétales. Ainsi, le goût et la texture resteront identiques. 3D Bioprinting Solutions fournira la technologie et les ingrédients nécessaires aux restaurants pour fabriquer les nuggets 3D !

L’énorme avantage de ses nuggets originaux sera évidemment le faible impact sur l’environnement et bien sûr la non-utilisation de poulets pour les réaliser. Il reste tout de même une question importante ! Les ingrédients utilisés ne seront-ils pas néfastes ?

KFC s’engage dans le bien-être animal et les nuggets sans poulet seront les premiers produits vendus. Cela ne réglera sans doute pas le problème insoluble de l’opposition entre les végétariens et les carnivores, mais pourquoi pas ? Nous ne pourrons, en revanche, pas tester nous-mêmes ces nouveaux nuggets car ils ne seront, au lancement, disponibles qu’en Russie ! Si le concept fonctionne et plaît, aucun doute qu’il passera les frontières… Qui vivra verra !

Photo d’illustration NP27 / Shutterstock