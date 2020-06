En Angleterre, maltraiter un animal coûtera jusqu’à 5 ans de prison ! Une excellente nouvelle !

La cause animale semble être une priorité au Royaume-Uni et c’est une excellente nouvelle ! Le travail des ONG anglaises paie enfin avec la loi Lucy… Cette loi porte que les peines encourues lorsque des faits de cruauté envers les animaux sont avérés.

Rappelons qu’en France, un acte cruel envers un animal ne coûtera que 2 ans d’emprisonnement et à peine 750€ d’amende au barbare qui maltraitera un pauvre chien… Désormais en Angleterre, ceux qu’il est difficile de traiter d’humain, encourront une de 5 ans de prison. Et pour parfaire le tout, la vente de chien et chats en animalerie devient également interdite ! Congratulations !

Lucy était une petite chienne Cavalier King Charles sauvée de la barbarie des hommes. Elle avait passé sa vie en cage dans une usine à chiot, uniquement utilisée pour la reproduction et la vente des chiots. Ces chiots sont ensuite vendus sur Internet sans le moindre encadrement sanitaire. Cette petite Lucy a désormais une loi à son nom et elle va changer la vie de nombreux chiens et chats Outre-Manche… Elle pourrait aussi changer la vie de certains barbares qui se verront infliger de lourdes peines. Mais on ne va pas les plaindre !

En Angleterre, il existe un ministre du Bien-être animal, évidemment cela n’existe pas chez nous ! Il s’appelle Lord Goldsmith et il affirme : « Aujourd’hui est un grand jour pour le bien-être des animaux. C’est une étape majeure vers la fin de la contrebande et de l’élevage cruel de chiots ». Les animaleries ont désormais interdiction formelle de vendre des chiens ou des chats. Seuls les élevages encadrés drastiquement par la législation anglaise, peuvent encore vendre des chiens et chats… Et bien sûr les refuges pour les adopter sont aussi nombreux qu’en France !

Enfin la peine de prison encourue pour cruauté envers un animal passe de 6 mois à 5 ans ! 5 ans derrière les barreaux pour avoir maltraiter un chien ou un chat, ce n’est peut-être pas grand-chose au regard des souffrances infligées… Mais ça permettra à celui qui a commis ces actes de ne pas recommencer et il aura probablement le temps de réfléchir à ce qu’il a fait… Si seulement la France pouvait prendre l’exemple de ses voisins britanniques !!

Photo de Andriy Blokhin / Shutterstock

Photo de couverture Sergei Leto / Shutterstock