L’invention d’un matériau de construction fabriqué à partir de déchets de maçonnerie

C’est un constat qui se fait dans toutes les grandes villes du monde : les déchets sont partout ! La production de déchets augmente sans cesse, due peut-être à la société de surconsommation dans laquelle nous vivons. Parmi ces déchets, plus d’un tiers provient du secteur de la construction ou de la démolition. Verre, béton, gravats, briques, céramiques, tous ces déchets polluent et ne sont que très peu réutilisés. Dans certains territoires, ils deviennent un vrai problème, car les structures destinées à leur traitement n’existent pas ou ne sont pas assez performantes pour traiter la quantité astronomique produite. Aux Baléares, par exemple, petites îles espagnoles, la production de nouveaux matériaux à partir de déchets est le projet de l’entreprise Loop Disseny qui fabrique désormais un mortier à partir de déchets de construction. Découverte.

Quel est le projet de Loop Disseny ?

Le projet est développé en partenariat avec l’Institut pour l’innovation des entreprises des îles Baléares. Il souhaite favoriser l’économie circulaire en se concentrant sur la réutilisation des matériaux existants pour les transformer en nouveaux produits. Une manière d’ajouter de la valeur aux déchets générés par l’industrie, mais également par les citoyens eux-mêmes. De plus, ils désirent intégrer le design à ce développement d’une nouvelle économie circulaire. Pour relever ce défi environnemental, Loop développe un nouveau matériau appelé Ladrillerias Mallorquinas ou mortier hygroscopique, fondé sur la combinaison de céramiques et de pierres recyclées avec du ciment naturel. Ce mortier serait capable d’attirer et de retenir l’eau présente dans l’environnement.

Comment ça marche ?

Le matériau inventé par Loop serait donc écologique, mais surtout, il ne créerait aucun autre déchet supplémentaire ni aucune émission de gaz provenant du transport. Cet élément étant créé directement sur l’île, on évite évidemment toutes les pollutions liées à l’acheminement des matériaux. Les îles de Baléares sont petites, mais génèrent un flux de population important, puisque très prisées des touristes. Selon Loop, les îles des Baléares généreraient chaque année plus de 250 000 t de déchets de céramique, pierre ou béton, car les constructions et démolitions sont quotidiennes sur ces îles en pleine restructuration.

La surface des îles ne permettant pas d’accueillir des centres de traitements des déchets suffisamment grands, ceux-ci sont exportés vers l’Espagne. Cela génère par conséquent de nombreux flux de barges, de camions et de bulldozers pour les transporter. En créant un nouveau matériau de construction à base de déchets locaux sur place, ils réduisent l’impact environnemental de ces déchets. Grâce aux déchets de démolition comme les briques, les tuiles ou la céramique qu’ils lient avec un ciment naturel, ils créent donc un mortier hygroscopique.

Le mortier hygroscopique, pour quoi faire ?

Selon Loop, ce nouveau mortier local conviendrait à toutes les constructions futures, respectant les normes énergétiques de l’Union européenne. De plus, étant conçu avec des matériaux originaires des îles, il permettrait de rénover les bâtiments historiques avec des matières originelles. Fait de céramique, ce mortier conçu aux Baléares aurait également la capacité d’attirer et de retenir l’humidité. En l’utilisant pour construire des routes ou des trottoirs par exemple, le mortier hygroscopique contribuerait à un drainage naturel des sols. Cependant, il pourrait aussi être utilisé pour capturer l’humidité qui, retenue dans des cuves, pourrait être réutilisée en eau destinée à l’arrosage ou à d’autres utilisations, sans utiliser l’eau potable du réseau général. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Loopdisseny.com.