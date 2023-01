L’invention d’un ciment de construction comestible (4 fois plus résistant) fabriqué à partir de déchets alimentaires

Vous souvenez-vous du conte d’Andersen, Hansel et Gretel ? Dans ce conte pour enfants, deux enfants ont maille à partir avec une sorcière dévoreuse d’enfants. Cette méchante sorcière habite une maison en pain d’épices, recouverte de bonbons colorés pour attirer les enfants ! Si nous évoquons ce conte enfantin, c’est tout simplement parce que des scientifiques seraient sur le point de fabriquer du ciment comestible. Oui, vous avez bien lu, une maison qui se mange au cas où les fins de mois deviendraient trop difficiles ? Farfelu peut-être, mais innovant, c’est certain. Découverte de cette invention un peu particulière qui, cependant, ferait du bien à la planète !

D’où nous vient cette drôle d’invention ?

Comme souvent, les inventions qui nous semblent les plus farfelues nous viennent du Japon. En effet, des chercheurs de l’Université de Tokyo, Kota Machida et Yuya Sakai, affirment avoir mis au point un nouveau moyen de recycler les déchets alimentaires. Ils seraient parvenus à fabriquer du ciment de construction un peu particulier. En effet, ce matériau serait comestible, du fait qu’il soit conçu avec des déchets alimentaires. Ce procédé révolutionnaire serait évidemment une première mondiale. Ils avancent même que leur béton comestible serait quatre fois plus résistant que le béton traditionnel.

Du ciment comestible, mais pour quoi faire ?

Au-delà de la construction traditionnelle qui, rappelons-le, est un domaine très émetteur de gaz à effet de serre, le béton comestible permettrait de concevoir des meubles, des tasses, des mugs, des chaises, etc. Non seulement, il se mange, mais il serait aussi aromatisé et bien sûr “biodégradable” ! Les deux chercheurs japonais ont fondé Fabula Inc, une initiative dont la mission est de réduire les déchets alimentaires. Par l’intermédiaire de cette fondation, ils souhaitent aussi freiner le réchauffement climatique et diminuer la surface des décharges à ciel ouvert. Après plusieurs années de recherches et aidés par Yuya, professeur associé de sciences industrielles, ils affirment avoir mis au point cette invention qui aura un impact mondial sur l’écologie. Les scientifiques expliquent que ce ciment comestible pourrait être utile en cas de catastrophes naturelles. Lorsqu’un village est coupé de tout, les habitants pourraient au moins se nourrir en grignotant un lit, une tasse ou un petit bout de mur !

Comment ont-ils inventé ce ciment révolutionnaire ?

Après plusieurs tentatives pour parvenir à la bonne alchimie, ils se sont aperçus qu’ils pouvaient lier le ciment en ajustant la pression et la température utilisées pour le fabriquer. « La partie la plus difficile était que chaque type de déchets alimentaires nécessite des températures et des niveaux de pression différents. » a déclaré Yuya. Il a donc fallu réaliser plusieurs expériences en fonction des déchets à disposition. Tous les déchets alimentaires ne pourront pas être utilisés. Cependant, leur principale cible est le marc de café. Apparemment, ce matériau se prête parfaitement à devenir du béton.

Ils auraient également réussi à fabriquer leur béton nouvelle génération avec des pelures d’orange et d’oignon, des feuilles de thé ou encore du chou chinois. Repoussant encore les limites de l’entendement, ils ont aussi aromatisé leur béton dans le cas où une personne aurait « besoin de manger le ciment ». Il faudrait alors le casser en morceaux, puis le faire bouillir pour obtenir une mélasse comestible ! En attendant, si cette invention venait à être commercialisée, elle serait probablement l’invention du siècle. Allez, vous reprendrez bien un petit bout de parpaing avant de prendre la route, non ?