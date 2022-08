Ils inventent une bouteille avec bouchon biodégradable faisant office de refuge aux bernard-l’ermite

Le dernier concours mondial de l’innovation et de l’invention s’est déroulé cette année en Corée du Sud. Il a attiré 243 participants de 12 pays, dont Taïwan, qui a présenté 51 inventions, et parmi toutes elles, c’est un bouchon de bouteille biodégradable qui peut servir de maison aux bernard-l’ermite qui a gagné la médaille d’or. Ce bouchon a été conçu par une équipe d’étudiants venant de différents horizons et l’équipe a été dirigée par Chen Chien-Chih, maître de conférences au Centre d’éducation à l’innovation et à l’entrepreneuriat de l’Université nationale des Sciences et de la Technologie de Kaohsiung. Si désormais en Europe, les bouchons plastiques sont de plus en plus accrochés aux bouteilles, ce n’est pas le cas partout dans le monde, et ils sont une véritable source de pollution. Les rendre biodégradables et leur donner en plus une fonction pour la faune est donc plutôt une excellente idée. Découverte !

Les bouchons pour bernard-l’ermite c’est quoi ?

Les bouteilles et bouchons inventés par l’équipe de l’Université nationale des Sciences et Technologies de Kaohsiung sont fabriqués en”plastarch”, une résine thermoplastique biodégradable dérivée de l’amidon de maïs. La bouteille peut donc se dégrader facilement dans l’eau et le bouchon, servir d’abri aux bernard-l’ermite avant de se décomposer. On ne le sait pas toujours, mais de nombreux bernard-l’ermite utilisent déjà des bouchons de bouteilles pour se loger, car les gens ramassent les coquillages dans lesquels ils se cachent habituellement. En prélevant les coquillages vides, ils ôtent les abris des bernard-l’ermite qui peuvent mourir s’ils ne trouvent pas de « coquilles vides » pour s’abriter.

Comment sont fabriqués ces bouchons ?

Outre la matière première utilisée, qui est donc biodégradable, les étudiants ont conçu une couche imperméable dans la capsule, faite de cire comestible, qui ne serait pas non plus dangereuse pour les oiseaux de mer en cas d’ingestion accidentelle. Si le bouchon est utile aux bernard-l’ermite, il est aussi un moyen de sensibiliser les populations à la pollution, mais également à la sauvegarde de ces petits animaux marins menacés d’extinction, faute d’abris naturels.

Mais pourquoi le bernard-l’ermite utilise des bouchons ?

Le bernard-l’ermite est un crustacé un peu particulier, qui, comme son nom ne l’indique pas, aime vivre en communauté ! Cette drôle de bête a la particularité de ne pas avoir de coquille au-dessus de sa tête. Pour survivre et ne pas mourir desséché, il doit donc trouver coûte que coûte une coquille vide pour s’abriter… Si vous avez la chance de voir une colonie de bernard-l’ermite, vous verrez qu’ils n’ont pas tous la même coquille ! Et parfois, un bouchon de dentifrice ou de crème solaire suffit à leur bonheur, même si c’est aussi le constat dramatique de la pollution aux plastiques en milieu marin. Mais également le résultat des prélèvements de coquillages sur les plages, par les touristes… Et comme le bernard-l’ermite grandit, il est toujours en quête d’une nouvelle coquille. L’invention taïwanaise, même si elle peut paraître anodine est en fait une invention géniale: elle limite les pollutions aux plastiques puisque tout est biodégradable, et offre « un toit » à ces crustacés aux corps mous !