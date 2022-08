Il invente un bouchon ménager innovant qui se transforme en économiseur d’eau pour robinet (350 mètres cube/an)

Vous faites peut-être partie des 55% de foyers français qui utilisent un lave-vaisselle quotidiennement ? En France, selon le site Consoglobe, 15.2 millions de lave-vaisselles sont utilisés dans nos foyers, soit 10% de plus qu’en 2011. Il faut bien reconnaître que c’est un appareil très pratique qui vous évite la corvée quotidienne et grâce auquel vous économisez de l’eau et donc de l’argent sur votre facture… Mais pour une fois, là n’est pas le sujet ! Si vous possédez un lave-vaisselle, vous avez sûrement déjà essayé les produits de la marque Finish, reconnus pour leur efficacité. Nous n’avons pas été sponsorisés par la marque pour écrire cet article, mais ils font parler d’eux en Turquie grâce à une invention géniale pour économiser l’eau… On va tout vous expliquer !

Pourquoi Finish permet d’économiser l’eau en Turquie ?

Il faut savoir que la situation en Turquie vis-à-vis de la gestion de l’eau est relativement inquiétante puisque l’ONU estime que la pénurie d’eau dans ce pays pourrait arriver dès 2030… Pour tenter d’endiguer ce problème majeur et sensibiliser la population à l’économie d’eau, l’agence de publicité Havas Istanbul a une idée géniale : transformer les bouchons des bouteilles de liquide de rinçage de son client Finish en aérateur pour robinet… Concrètement, le bouchon reste semblable à ceux des bouteilles traditionnelles, mais le Cap The Tap, c’est son nom, se transforme en économiseur d’eau, une fois la bouteille terminée.

D’où est venue cette idée ?

L’un des esprits créatifs de l’agence de publicité Havas d’Istanbul, Selim Burunkaya, s’est servi de son expérience personnelle pour créer le dispositif Cap The Tap. Alors que l’un de ses robinets coulait sans cesse et l’empêchait de dormir, il a attrapé sa bouteille de Finish et en a coiffé son robinet. Il avait bien trouvé une petite ressemblance entre le bouchon et le robinet, mais sans y prêter attention. Il s’aperçoit alors que le diamètre du bouchon correspond pile poil à celui du robinet… De retour à l’agence, il explique son idée et la conception démarre. Une invention tient parfois à peu de choses non ?

Comment fonctionne ce bouchon ?

Les membres de l’agence Havas revisitent donc le bouchon du produit Finish Rinse Aid, le liquide de rinçage de la marque. Ils impriment alors en 3D un bouchon qui se vissera sur le robinet, une fois la bouteille vidée du liquide de rinçage. Grâce à l’impression 3D, ils équipent le bouchon d’une petite grille qui permet de laisser sortir le produit, puis d’économiser l’eau… Selon eux, cette simple petite invention permettrait d’économiser 350 mètres cube d’eau par an et par foyer.

Le bouchon Cap The Tap a été dévoilé lors de la Journée Mondiale de l’Eau et 200 bouteilles ont été distribuées. Devant l’ingénieuse invention, une production industrielle devrait commencer dès l’année prochaine, et équiper 90% des foyers turcs. Pas de trace du Cap The Tap sur les produits Finish vendus en France, ce qui ne vous empêche pas d’équiper vos robinets d’économiseurs d’eau. Un investissement de 3 ou 4 € par robinet qui réduira votre consommation d’eau et votre facture de 50% environ… Ça ne vaut vraiment pas le coup de s’en priver !

