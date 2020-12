Le mini lave-vaisselle BOB à un nouveau concurrent, le Moulinex Studio MINID3SL (déjà en promo !)

Après avoir lancé le Studio MINID2SL, la marque française de petit électroménager veut nous impressionner avec le Studio MINID3SL. Il s’agit d’un lave-vaisselle compact qui, malgré sa taille, devrait nous permettre de veiller à l’hygiène de notre petite cuisine. Après tout, il cible principalement les personnes qui vivent seules ou à deux. Aussi petit que le modèle précédent, ce nouvel appareil Moulinex comporte trois couverts au lieu de deux. Sa cuve accuse quant à elle des dimensions de 44 cm x 43,5 cm x 42 cm (largeur, hauteur, profondeur).

Des fonctionnalités assez limitées

Contrairement au Studio MINID2SL, le nouveau-venu propose trois ensembles d’assiettes, de couteaux, de fourchettes et de cuillères. Si vous êtes cependant à la recherche d’un modèle haut de gamme, vous feriez mieux de passer votre chemin. Sachez par exemple qu’en plus de ses 14 couverts, le Bosch Série 8 SMV88TX46E peut être contrôlé à distance au travers de l’application compagnon Home Connect, laquelle est disponible sur Android et iOS.

Outre la connectivité, ne vous attendez pas non plus à la présence d’un bras de lavage planétaire encore moins du séchage à la zéolithe, cette roche qui permet d’accélérer le séchage. Il faut savoir que le Moulinex Studio MINID3SL est également dépourvu de distributeur automatique de produit de lavage.

On soulignera aussi le fait que le réservoir fixe de 5 litres doit être rempli à la main. Malgré ce manque de fonctionnalité et de praticité, l’appareil promet tout de même un lavage dans le respect de règles d’hygiène mais surtout un gain de place énorme. Aussi, l’eau sale est évacuée dans un conduit qui peut être relié à l’évier.

Un concurrent de Bob

La principale différence entre le Studio MINID3SL et son prédécesseur concerne l’emplacement du bandeau de commande. Alors que sur le Moulinex Studio MINID2SL, il se trouve en bas du hublot, sur le nouveau lave-vaisselles, il se situe au-dessus. Les commandes sensitives sont plus soignées.

Une amélioration a également été faite au niveau de l’afficheur numérique qui se trouve désormais à l’intérieur d’un cercle bleu. Puisqu’on parle de commande, sachez que ce nouveau lave-vaiselles de Moulinex propose six programmes. Parmi ceux-ci figurent un cycle rapide de 15 minutes et un mode permettant d’enlever les résidus de pesticides sur les fruits et légumes.

Pour ce qui est de son prix et de sa disponibilité, ce lave-vaisselle compact de Moulinex est d’ores et déjà en vente au prix de 299 €. Certains revendeurs comme Darty le propose déjà à 259,99 €. Ce tarif place le Studio MINID3SL en tant que concurrent du mini lave-linge Dann Tech Bob qui, rappelons-le, est doté d’un réservoir non amovible de 4 litres. Également made in France, il propose un système d’ouverture magnétique.