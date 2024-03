Arrosée uniquement en 1972, cette plante pousse en totale autonomie depuis 64 ans à l’intérieur d’une bouteille

Les premiers terrariums seraient inventés accidentellement par le botaniste britannique Nathaniel Ward en 1829. Alors que ce chercheur réalisait ses expériences scientifiques, il avait constaté la germination spontanée de fougère et de pâturin annuel dans l’un de ses bocaux fermés et contenant des cocons de papillons. Il était impressionné de voir que ces spécimens se développaient durant des mois, même sans air renouvelé ni entretien ni arrosage. À cette époque, cette découverte était exploitée par les Britanniques pour exporter des plantes indigènes fragiles par le bateau vers l’Australie.

Aujourd’hui, les terrariums et jardins de verre constituent généralement des objets décoratifs dans les maisons ou les bureaux. Selon leur taille, ils peuvent aussi être utilisés comme habitat pour les tortues ou autres reptiles. Étonnamment, cette méthode de plantation permet de maintenir des végétaux sains et verts pendant de longues périodes. L’étude menée par le jardinier britannique David Latimer en est une preuve concrète. Cet homme a créé un jardin en bouteille scellé, qui s’épanouit parfaitement depuis 1960. Décryptage.

Former electrical engineer David Latimer has only watered the plants twice since 1960. Photo: BNPS.

David Latimer – a former electrical engineer in the village of Cranleigh, Surrey County, England – started growing jasmine plants in large glass jars in 1960. After watering them… pic.twitter.com/M8yMaGM2f9

— TIME STORY (@xTIMExSTORYx) March 1, 2024