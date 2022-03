Enfermée dans une bouteille depuis 1960 et arrosée une seule fois en 62 ans, la plante a créé son propre écosystème

Les fêtes de Pâques arrivent en avril cette année, et un homme, David Latimer, ne peut que se souvenir du dimanche de Pâques de l’année 1960. Comme en 2022, ce dimanche tombait aussi le 17 avril, et ce jour-là, un homme à la main très verte a décidé de planter un jardin dans une bouteille… Une idée qui lui est venue par hasard alors qu’il disposait d’une énorme bouteille dont il n’avait pas l’utilité; il s’est dit qu’il allait tenter l’expérience d’en faire un jardin ! Il ne devait pas s’attendre à ce que celui-ci devienne mondialement connu. Le jardin dans la bouteille de David Latimer n’a pas été arrosé depuis 1972, et pourtant, il est magnifique ! Présentation.

Quelle plante peut résister à l’enfermement ?

David Latimer a planté dans sa bouteille quelques graines de tradescantia, que nous appelons aussi “misère”. Ces plantes sont connues pour être très robustes, et pour se multiplier comme par magie, ou presque. La misère est une plante un peu envahissante, et le fait d’être enfermée dans une bouteille ne l’empêche absolument pas de pousser, la preuve ! Pendant les douze premières années, l’homme a arrosé ses plantations, et en 1972, il a décidé de sceller hermétiquement sa bouteille. Et en privant la plante d’oxygène, elle aurait pu tout simplement mourir. Mais pas du tout ! Au contraire, Mr Latimer a juste tourné méthodiquement sa bouteille afin de l’exposer à la lumière du soleil pour qu’elle se développe uniformément dans la bouteille. Il explique ne l’avoir jamais taillée et l’avoir laissée évoluer comme bon lui semblait avec comme seule barrière, les parois de la bouteille.

Mais comment est-ce possible ?

Normalement, une plante a besoin d’air, d’eau, de lumière. Mais il semblerait que cette misère ait pu développer son propre microsystème à l’intérieur de la bouteille. En absorbant la lumière du soleil, elle a pu provoquer l’humidité dont elle avait besoin, et surtout la convertir en énergie. Ce cycle bien connu s’appelle la photosynthèse. Concrètement, l’espace étanche crée un écosystème autonome dans lequel la plante utilise la photosynthèse pour se fournir en éléments nutritifs qu’elle utilise, puis recycle. Avec la seule lumière du soleil, la plante peut donc survivre car elle lui fournit l’énergie nécessaire à la création de ses propres nutriments.

Quant à l’eau, la plante a également développé un système autonome: l’humidité qui se crée dans la bouteille est absorbée par les racines, puis libérée lorsque la plante transpire. Grâce aux parois de verre, elle redescend vers les racines, qui peuvent ainsi être à nouveau irriguées. Quant aux feuilles qui tombent de la plante, elles forment un humus que la plante réutilise pour se nourrir.

Comment réaliser votre jardin dans une bouteille ?

Il faudra d’abord choisir un récipient en verre de grande contenance, avec un col large pour accéder facilement à l’intérieur. Un grand bocal de légumes ou de moutarde sera parfait pour débuter l’expérience. Au fond du pot, il faudra ajouter du terreau (de rempotage par exemple), et du gravier pour le drainage. Enfin, une couche de compost sera la bienvenue, toujours pour nourrir votre plante. Quant aux variétés, vous pouvez choisir de la misère comme David Latimer, mais également des fougères, des helxines ou encore des urticaceae. La plupart sont des plantes herbacées qui n’ont pas besoin de soins particuliers. Vous n’aurez plus qu’à arroser en évitant les feuilles, et placez votre pot à la lumière du jour, mais en évitant le plein soleil. Rendez-vous dans soixante ans pour nous faire découvrir votre jardin dans une bouteille peut-être ?