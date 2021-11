Archibald et Joséphine : une charmante tiny-house autonome à louer près de Bruxelles

Si vous êtes plutôt situé au nord de la Loire, il est un pays étranger qui ne se trouve pas très loin de la moitié nord de la France. Nous voulons parler évidemment de la Belgique, situé à environ 300 kilomètres de Paris… Et si l’envie vous prenait de vous offrir une petite escapade aux pays des moules-frites, des chocolats et du Manneken-Pis, nous avons déniché un endroit de rêve pour y passer un weekend ou plus si affinités.

A une vingtaine de kilomètres de la capitale, Bruxelles, et dans la province du Brabant Wallon, se trouve à Nivelles, une charmante tiny-house qui vous offrira une parenthèse nature inoubliable… Bienvenue chez Archibald & Joséphine !

Une tiny-house au cœur de la Nature

La tiny-house se trouve au beau milieu d’un terrain de deux hectares, ce qui vos permettra une déconnexion totale. Mais également, une parenthèse pendant laquelle vous oublierez les contraintes liées à votre vie trépidante…. Au programme : sérénité, harmonie avec la Nature, calme et repos !

La tiny-house est évidemment toute conçue de bois avec de grandes fenêtres qui laissent pénétrer la lumière naturelle. Comme la plupart des tiny-houses, celle d’Archibald et Joséphine se veut autonome. Pour l’eau vous pourrez compter sur un approvisionnement par le lac tout proche filtrée grâce à un système de pompe. Pour l’électricité, il faudra compter sur la force du vent puisqu’elle est alimentée par une éolienne. En revanche, si vous ne savez pas décrocher de votre smartphone, il faudra passer votre chemin : pas de Wifi sur le site ! Un moyen parfait pour une déconnexion totale, on vous avait prévenus !

Une petite visite à l’intérieur s’impose !

Le charmant extérieur, nous donne évidemment envie de savoir ce qu’elle cache en son cœur ! De petites chaises en bois disposées autour d’un brasera promettent des soirées en extérieur d’anthologie si la météo belge s’y prête ! Pour le fond sonore, imaginez, les cliquetis du lac tout proche et celui des oiseaux autochtones ou de passage qui vous offriront un concert très nature ! A seulement quelques encâblures de la « bruyante » Bruxelles, c’est un véritable havre de paix qui vous attend…

Et à l’intérieur, c’est tout le confort nécessaire qui vous y attend ! Vous y découvrirez, un coin salon et un coin salle à manger… Mais également une salle de bain et le couchage en mezzanine. La tiny-house est meublée de bois et de coussins aux couleurs chaleureuses qui invitent au repos et à l’apaisement. Pour les soirées d’hiver, les propriétaires ont installé un poêle à pellets réconfortant ! Un weekend de charme et charmant qui vous attend en Belgique non ?

Combien ça coûte ?

Les propriétaires proposent différentes formules pour s’adapter aux besoins de chacun. Ainsi, si vous décidez d’y passer une seule nuit, il vous en coûtera 195€ pour deux personnes. Vous pourrez également choisir de faire vos repas vous-mêmes ou de poser vos pieds sous la table… Pour 30€, un petit-déjeuner bio et sain vous sera servi… Et pour 40€ supplémentaire, vous pourrez déguster une tarte al Djote, spécialité de Nivelles à base de bettes, de fromage blanc de ferme maigre et de beurre, accompagnée d’une bière… belge évidemment !

Enfin, pour 80€ ce sera barbecue, fondue ou raclette en fonction de la saison… Et si l’envie de luxe vous prend pour profiter à fond de votre petit weekend en amoureux, vous pourrez vous faire livrer un menu étoilé venu du Bistro Racine local pour 100€ ! N’oubliez pas le petit tour en barque sur le lac pour digérer tout ça !