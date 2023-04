Des semences de tomates anciennes résistantes à la sècheresse, qui poussent sans eau ni pesticide

Cultiver son jardin est le souhait de bon nombre d’entre nous. Et notamment, avoir des légumes frais, sans pesticides, à cueillir dans son jardin et économiser au supermarché. De nombreux Français se découvrent une passion pour la culture maraîchère, avec plus ou moins de succès. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir la main verte ! Pour Pascal Poot, un Héraultais de 52 ans, ce serait plutôt une main rouge qu’il détiendrait. Depuis 20 ans, ce fils de paysan autodidacte cultive environ 400 variétés de tomates, sans engrais, sans pesticides et presque sans eau. Une prouesse dans cette région rocailleuse et au climat plutôt sec. Découverte.

Le jardin de Rachel et Pascal

Pascal Poot et son épouse Rachel font donc pousser des tomates sur sept hectares de terres rocailleuses, dans l’Hérault. Il est aussi producteur de graines de son invention. En effet, le cinquantenaire produit des semences, qui résistent à la sécheresse. Un pied de tomates de Pascal, c’est approximativement 25 kg de fruits juteux et sucrés, ou pas, selon la variété évidemment. Avec 400 variétés, le choix est large.

Avant 2020, il ne pouvait pas vendre ses semences, la loi interdisant de vendre des graines non inscrites au catalogue officiel qui existe depuis 1932. Désormais, c’est possible, à condition que la vente de semences paysannes se fasse auprès de particuliers et collectivités. C’est plutôt une bonne nouvelle, car selon l’Organisation des Nations Unies, cette interdiction aurait provoqué la disparition de 75 % des variétés de plantes cultivées à travers le monde en un siècle.

Comment fait-il ?

Pascal est parti du principe que les plantes étaient résistantes par nature, et qu’il fallait les encourager à se défendre elles-mêmes. « Beaucoup de plantes que l’on appelle aujourd’hui « mauvaises herbes » étaient mangées au Moyen Âge. J’ai toujours pensé que si elles sont si résistantes aujourd’hui, c’est justement parce que personne ne s’en occupait. Et qu’elles devenaient de plus en plus résistantes, génération après génération », explique-t-il. Pour transposer cette vérité du Moyen Âge, il fabrique ses propres semences qui résistent aux maladies et à la sécheresse.

Cela lui permet d’obtenir un rendement bien supérieur aux pieds de tomates issus de l’agriculture traditionnelle. À force de persévérance, et après avoir affronté les regards moqueurs de ses voisins quand il conservait toutes ses graines d’années en années, il a fallu se rendre à l’évidence. Les graines de Pascal étaient plus résistantes et plus productives que celles des voisins dans leur jardin. Le bouche à oreille aidant, il a reçu la visite de scientifiques intéressés par sa méthode. Pascal récolte des graines qui donnent naissance à des plantes résistantes, dont les parents ont produit une modification génétique.

Pourquoi les tomates de Rachel et Pascal sont si résistantes ?

Le couple d’agriculteurs vit dans l’Hérault, à Olmet-et-Villecun, proche du Lac du Salagou. Toutes les variétés de graines cultivées sont produites en bio, en plein air et sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles et gustatives. Elles sont également sélectionnées pour leur résistance à la sécheresse, aux maladies et aux excès d’humidité. Les graines sont travaillées de façon artisanale, avec l’aide de quelques animaux (chèvres, moutons, chevaux, vaches) qui aident à la réalisation d’un compost nourricier pour le terrain. Concrètement, les graines sont conçues pour résister à la sécheresse et ne demandent qu’un ou deux arrosages, de la plantation jusqu’à la récolte. Des pieds de tomates qui poussent tous seuls ou presque donc ! Retrouvez toutes les semences et les formations de Pascal et Rachel sur Le Potager de Santé.