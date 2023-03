L’eau de pluie, comment la récupérer et la stocker durablement ?

L’eau est une ressource précieuse à préserver, ce n’est plus un secret pour personne. Dans les médias et à la suite des événements survenus à Sainte-Soline, on parle même de « guerre de l’eau », des termes forts pour décrire un enjeu crucial pour la planète. De plus, il est fort probable que notre eau potable connaisse une flambée des prix liée à celle des énergies fossiles. Et oui, il faut beaucoup d’électricité pour traiter l’eau qui arrive sur nos robinets. Toutefois, l’eau tombe aussi du ciel, et la récupérer pour arroser le jardin ou laver sa voiture s’avère efficace. Mais comment récupérer l’eau de pluie ? Voici cinq tuyaux intéressants, et sans mauvais jeux de mots !

Récupérer l’eau avec des pots de fleurs

Il est tout à fait possible de récupérer de l’eau de pluie à l’aide de pots de fleurs. Choisissez des pots de fleurs sans trou au fond, puis placez-les sur une surface parfaitement plane. Si vous souhaitez les utiliser pour arroser vos jardinières, choisissez un pot percé et reliez un tuyau directement à vos bacs ou à un contenant plus grand. Sur le pot, placez un filtre à café ou un tissu fin que vous maintiendrez avec un élastique, l’eau sera ainsi filtrée. De plus, cela évitera les dépôts de feuilles mortes et insectes au fond du pot.

Récupérer l’eau avec une bâche

La bâche est une méthode un peu archaïque et loin d’être esthétique, mais cela fonctionne. Choisissez une bâche en plastique ou en caoutchouc de qualité alimentaire et non toxique, puis placez-la à l’horizontale sur des piquets ou suspendue à des arbres par exemple. Veillez à ce que vos attaches soient solides. Percez un petit trou au centre de la bâche et un contenant sous le trou percé. Au préalable, il est conseillé de placer un filtre sur le contenant, toujours dans l’idée que l’eau de pluie soit la plus propre possible.

Récupérer l’eau avec des oyats

Les oyats sont des poteries enterrées qui permettent aux plantes de s’autoalimenter en eau. Normalement, ils ne servent pas de récupérateurs d’eau. Cependant, il est tout à fait possible de créer un petit système pour qu’ils se remplissent « en autonomie ». Une fois les oyats enterrés, il suffit de les relier entre eux, à un pot de fleurs plus grand duquel sort un tuyau relié à ceux des oyats. Le récupérateur devra être placé au-dessus du niveau des oyats. Par le principe de la gravité, le récupérateur d’eau de pluie va ensuite remplir les oyats et arroser vos plantes en toute autonomie.

Un récupérateur d’eau de pluie aérien ou semi-enterré

C’est évidemment le moyen le plus prisé, et probablement le plus esthétique. Il existe pléthore de récupérateurs d’eau de pluie, de formes et de coloris différents. Ils s’installent en quelques heures, sur une descente de gouttière, et sont généralement équipés d’un robinet afin de pouvoir tirer l’eau. Attention cependant à ne pas choisir un toit en fibrociment pour récupérer l’eau de pluie, elle serait évidemment polluée par l’amiante qu’il contient.

L’option du réservoir d’eau semi-enterré est la plus onéreuse, mais également la plus sûre. Il s’agit d’un réservoir étanche, enterré sur lequel vous allez pouvoir, par exemple, raccorder votre chasse d’eau, ou votre lave-linge. Ce système est sûrement celui qui engendrera le plus d’économies sur vos factures. Certaines communes, ou régions octroient des aides pour les récupérateurs d’eau aériens, ou enterrés, renseignez-vous, cela pourrait vous permettre de vous équiper !

