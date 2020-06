Comment économiser l’eau dans son jardin ? Bon pour le portefeuille et bon pour la planète !

Si l’on en croit les prévisions météorologiques de cet été, il devrait être chaud… Au vu des pluies de ces derniers jours, on peut en douter mais on espère tout de même que l’été sera beau et ensoleillé. Il va donc falloir comme chaque année, prévoir d’arroser vos tomates et légumes au potager si vous voulez les déguster…

Soleil et arrosage, le combo parfait pour retrouver vos légumes dans votre assiette et voir de jolies couleurs dans vos parterres… Mais rappelons-le, l’eau est une denrée qui se fait rare et chère, il faut penser à l’économiser. Voici quelques conseils pour que votre facture d’eau ne soit pas trop salée, et que la Planète ne soit pas trop endommagé e par une surconsommation inutile !

L’arrosage automatique et programmé au potager ou dans les jardinières !

Cela demande un petit investissement de départ et aussi un peu de temps pour l’installation… En revanche, une fois programmé et installé cette technique vous fera gagner du temps, de l’argent et bien sûr des mètres cubes d’eau ! L’arrosage automatique est un vrai plus dans le jardin…

Il suffit d’installer un kit composé de tuyaux et de petites buses et des les amener aux pieds de chaque légume. Couplé avec un programmateur automatique sur votre arrivée d’eau, l’arrosage se fera au millimètre près et en quantité suffisante. Choisissez d’arroser vos plantes à la tombée de la nuit, l’eau ne s’évaporera pas et irriguera vraiment vos plantes ou légumes.

En choisissant ce système, non seulement vous n’oublierez plus d’arroser vos précieux légumes, mais en plus, vous n’aurez rien à faire… Juste vérifier de la bonne pousse de vos plants. L’arrosage automatique est aussi valable pour les pelouses, mais attention il existe des restrictions concernant l’arrosage des pelouses dans certaines régions.

Les récupérateurs d’eau de pluie

Les récupérateurs d’eau de pluie devraient être obligatoires dans tous les jardins ! Une manne d’eau gratuite qui peut permettre d’arroser la totalité du potager, voire même les pelouses ou fruitiers sans dépenser un centime ! L’installation est simple, il suffit de raccorder une gouttière à l’entrée du récupérateur… On peut très bien installer un programmateur sur l’arrivée d’eau du bac récupérateur et le coupler aussi avec un arrosage automatique.

Les économies d’eau sont indispensables à la Planète, réutilisez l’eau de pluie devrait être une obligation pour les potagers… L’eau de pluie est parfaite pour irriguer vos plantations. Certes il faut un peu de place pour entreposer le récupérateur d’eau mais cela n’est rien au vu des économies qui en découlent !

Photo de couverture De Maria Sbytova / Shutterstock