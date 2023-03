Clayola : l’invention d’un système d’irrigation en terre cuite économe en eau qui arrose les plantes pendant 30 jours

Depuis quelques jours, les averses de pluie balaient la France et c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’agriculture et les plantations. Cependant, il se pourrait qu’elles ne soient pas assez intenses pour que le niveau des nappes phréatiques remonte. Certains départements connaissent déjà des restrictions d’eau, alors que nous ne sommes qu’au début du printemps. Cet été, pour conserver de belles plantes, il va falloir innover ou plutôt revenir à des techniques ancestrales. Ainsi, dans l’Égypte antique, les plantes étaient arrosées grâce à un système de poterie en terre cuite qui est semblable à des oyats. Toutefois, une petite différence réside, les poteries égyptiennes sont toutes reliées à un réservoir d’eau. En 2019, Rami Halim Athanasious avait inventé le système Clayola, reproduisant cette technique. Une invention oubliée ? Peut-être. Cependant, elle pourrait bien revenir au goût du jour. Découverte.

Le principe du Clayola

Rami Halim, l’inventeur s’est inspiré des poteries égyptiennes pour créer son système d’arrosage quasi autonome. En 2021, il a fondé la start-up Clayola pour développer son invention, un système de jarres enterrées reliées entre elles, puis « branchées » à un récupérateur d’eau. Concrètement, les jarres sont en terre cuite, formées d’une pointe fermée à l’extrémité. Chaque jarre est positionnée près des racines des plantes. Elles sont ensuite recouvertes d’un couvercle en métal, disposant de deux branchements en eau reliés à une jarre de récupération.

La plante se sert dans la jarre la plus petite, créant ainsi un vide qui déclenche automatiquement le remplissage de la jarre. Chaque jarre est reliée « en série » au réservoir d’eau. L’inventeur avance qu’un approvisionnement de vingt litres d’eau suffirait pour arroser six à huit plantes pendant un mois, sans autre besoin d’irrigation. En réalité, le système fonctionne selon la loi de la gravité, une technique que les Égyptiens utilisaient déjà, il y a des milliers d’années. Un site internet abordant l’invention Clayola existe, mais celui-ci ne semble plus être actualisé !

Comment fabriquer votre propre système ?

Le système d’arrosage paraît assez facile à réaliser et ne demande aucune technique particulière, puisque c’est la gravité qui lui permet de fonctionner. Pour fabriquer votre système d’arrosage, il vous faut des jarres pointus avec couvercle « perçables », un récupérateur d’eau, un tuyau pour relier les jarres entre elles et au récupérateur. Il faut aussi installer un système de pompe, mais un simple tuyau suffit pour déclencher le remplissage des jarres. Ensuite, il suffit de relier le tout et d’installer le récupérateur en hauteur, plus haut que le niveau des jarres, afin que celles-ci puissent se remplir. Si vous avez déjà siphonné un contenant pour le vider dans un autre, c’est le même principe. Le vide créé par le pompage de la plante provoque le remplissage de la jarre.

Et les oyats, comment ça marche ?

En réalité, Clayola est un système d’arrosage un peu plus perfectionné qu’un oyat simple, car les jarres se remplissent seuls pendant un mois. Les oyats originels sont une méthode d’irrigation souterraine traditionnelle qui étaient utilisée depuis des siècles dans les régions arides du monde. L’oyat est un pot en terre cuite poreux, enterré dans le sol et fermé d’un couvercle. Il suffit de le remplir d’eau et la plante va, elle-même, se servir par les racines. Grâce à cette technique, la plante se nourrit en fonction de ses besoins et ne craint plus la sécheresse ni l’arrosage trop abondant. Avant que la terre ne soit trop dure à creuser, c’est le moment d’équiper vos parterres avec des oyats. Il en existe de toutes tailles, ainsi que pour les plantes d’intérieur.

