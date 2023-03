Deploy : l’invention d’un réservoir d’eau gonflable en toile de béton, d’une capacité de 14 000 l

Suite au tremblement de terre qui a sévi la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, les habitants subissent des problèmes d’accès à l’eau potable. Cette situation les a rendus vulnérables à un grand nombre de maladies hydriques. Afin d’y remédier, quatorze réservoirs d’eau gonflables en matériau « Concrete Cavas » ont été mis à la disposition des victimes du séisme. Ce système de stockage d’eau potable a été inventé par Paul Mendieta et Beren Kayalı, deux jeunes entrepreneurs diplômés du Royal College of Art, à Londres.

Quelles sont les caractéristiques de ce réservoir d’eau ?

Baptisé Deploy, ce système est fabriqué à partir d’un matériau breveté appelé Concrete Canvas (toile de béton). Ce matériau est composé d’une couche de ciment placée entre un tissu et une doublure intérieure en PVC. Il possède une longue durée de vie (20 ans). On l’avait déjà utilisé pour renforcer des abris de secours dans des régions touchées par une catastrophe naturelle. D’après ses concepteurs, il s’agit du tout premier réservoir d’eau prêt à l’emploi pouvant être expédié par voie aérienne. Sa capacité est de 14 000 l d’eau.

Cette solution est construite dans une usine implantée à Pontyclun, au Pays de Galles. Chaque structure pèse 256 kg et mesure 2,5 m de haut. Elle est dotée de nombreux poteaux en fibre de verre qui permettent de la soutenir sur le site. En usine, chaque module est plié à l’aide d’un chariot élévateur. Ensuite, il est emballé à plat dans des palettes en bois afin de faciliter son expédition vers des endroits où l’accès à l’eau potable est difficile. Ainsi, il peut être transporté dans toutes les régions du monde, sans aucune contrainte logistique. Une fois arrivé à sa destination, le réservoir peut être monté et gonflé rapidement sur place. Il peut recevoir de l’eau dans les 48 h.

Comment installer ce réservoir d’eau gonflable ?

Grâce à leur conception pliable, les réservoirs en toile de béton peuvent être transportés par hélicoptère. Au moins deux professionnels de la société Deploy Tech se rendent sur place pour assembler et installer chaque dispositif. La première étape de l’installation est de poser une dalle de béton sur laquelle le réservoir sera installé. Puis, l’équipe se sert d’une pompe à air électronique pour gonfler la structure avant de l’asperger d’eau à l’aide d’un tuyau. Lorsque le matériau est parfaitement hydraté, on attend seulement 24 h pour qu’il durcisse complètement. La structure solide affiche une grande résistance au feu et une excellente étanchéité. Enfin, il reste à la remplir d’eau potable.

Comment entretenir ce système ?

Les usagers peuvent entretenir et réparer eux-mêmes leur système de stockage d’eau. Ils peuvent le vider grâce à une valve située sur la partie inférieure de la structure. Le couvercle amovible facilite l’accès à l’intérieur du réservoir et son nettoyage. Selon Beren Kayalı, il est possible d’y appliquer une méthode d’entretien similaire à celle utilisée pour les piscines. Outre cela, en cas de perforation, la toile de béton est autoréparable. Elle retrouve sa forme une fois remplie d’eau.

Deploy, une alternative plus abordable et plus efficace

En termes de coût, cette solution est plus intéressante que les réservoirs traditionnels construits en béton ou en plastique. Selon Kayalı, un système en béton d’une capacité équivalente nécessite la mobilisation d’une grande équipe de construction et l’élaboration d’un calendrier dédié. De plus, la structure en béton n’est opérationnelle que dans un délai de 21 à 28 jours. Par ailleurs, le déploiement des citernes en plastique, encombrantes et lourdes, engendre un coût de logistique considérable. Plus d’informations : deploytechltd.com