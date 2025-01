Ecotracker, un capteur qui analyse en 3 secondes la pureté de l’eau et des aliments

Les pesticides, les microplastiques et le pétrole, pour ne citer que ces quelques exemples, sont autant d’éléments susceptibles de contaminer ce que nous ingérons au quotidien. Malheureusement, en dépit des mesures adoptées par les autorités pour prévenir ce fléau, les risques de contamination sont omniprésents. Le Milerd Ecotracker a justement été conçu pour nous permettre de faire face à cette difficile réalité. Il s’agit d’un dispositif qui aspire à préserver notre santé en prévenant les maladies causées par l’eau polluée et les aliments insalubres. On pense notamment à la diarrhée, à la méningite, au cancer du pancréas, etc.

Veiller à la sécurité des aliments

En réalité, Milerd n’est pas un nouveau venu dans ce secteur. Basée aux États-Unis, cette entreprise, fondée en 2010, se spécialise dans la conception d’appareils éco-sécuritaires modernes. Son catalogue comprend déjà plusieurs dizaines de variétés de produits, allant des purificateurs d’air intelligents aux compteurs Geiger en passant par les appareils de mesure de la qualité de l’air. Concernant l’Ecotracker, il est capable d’analyser plus de 60 types d’aliments, dont les fruits et légumes, la viande et le poisson. Le but est de déterminer la présence éventuelle de substances toxiques telles que l’arsenic, le plomb ou les nitrates.

Facile à utiliser

Le dispositif portable est également en mesure d’évaluer la qualité de l’eau. Pour cela, il examine les solides dissous totaux (TDS) et les niveaux de pH. Conçu pour être facile à utiliser, l’Ecotracker fournit des résultats de façon presque instantanée, puisqu’il ne lui faut que trois secondes pour évaluer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Pour s’en servir, il suffit de glisser la bandelette recouverte d’or qui accompagne l’appareil dans l’unité principale et de la mettre en contact avec l’aliment ou l’eau à analyser. À noter que deux bandelettes de contrôle sont prévues. L’une est conçue pour évaluer l’acidité (pH), tandis que l’autre est destiné à la mesure du NO3 et du TDS.

Proposé via Kickstater

Les résultats s’affichent sur un écran tactile. Milerd a veillé à ce qu’ils soient faciles à lire. Une coche verte apparait notamment si la nourriture ou l’eau est bonne pour la consommation. À noter qu’il est possible de personnaliser les paramètres de mesure. L’Ecotracker est doté d’une batterie offrant jusqu’à une semaine d’autonomie. L’appareil est disponible en précommande sur Kickstarter depuis le 28 janvier 2025 à partir de 49 dollars (~47 €). Le prix de vente prévu est de 149 dollars pour la version de base livrée avec une seule bandelette de contrôle.

Cet appareil semble enthousiasmer le public avec près de 30 000 € récoltés sur les 4 800 € nécessaires. Plus d’infos : kickstarter.com. Un investissement raisonnable pour s’assurer de la sécurité alimentaire, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .