5 idées préconçues sur les machines à soda qui vont vous faire changer d’avis

Dans nos conversations avec nos proches ou nos collègues, nous abordons des sujets divers et variés. Parfois, certains sont convaincus d’une vérité sur tel ou tel sujet, mais ne détiennent pas forcément la vérité. Cela s’appelle une idée reçue, ou préconçue, ou le fait d’être persuadé d’une information, qui, en réalité, se révèle inexacte. Après les idées reçues sur les tiques, je m’attaque ici à mes propres idées reçues sur la machine à soda. J’avais certains à-priori, mais j’ai reçu, en cadeau, la Philips GoZero, que j’utilise donc désormais au quotidien pour fabriquer surtout de l’eau gazeuse et peu de boissons aromatisées. Tordre le cou aux idées reçues est l’un de mes exercices préférés. C’est parti pour redorer le blason des machines à gazéifier, souvent incomprises !

1 : elles sont chères à l’achat et à l’utilisation

Les machines à soda ont la réputation d’être chère à l’achat, mais cela dépend du modèle choisi. En général, une machine à soda, fournie avec une bouteille spéciale, coûte moins de 100 €, et est fournie avec une cartouche de gaz. Dans l’idéal, il est préférable d’acheter deux ou trois bouteilles supplémentaires, et quelques arômes si vous le souhaitez. Les bouteilles sont pérennes, avec une durée de vie d’un an environ, réutilisables évidemment. Quant à la cartouche de gaz, pour 60 litres d’eau gazeuse, elle me revient à 10 € consigne déduite, si je rapporte l’ancienne. À raison de 12 litres par semaine, et en sachant que le pack d’eau pétillante, coute approximativement 4 € les 6 soit 32 € par mois pour 48 litres. La machine étant mécanique, et ne consommant aucune énergie, je peux vous assurer que la gazéification de mon eau revient beaucoup moins cher. De plus, j’ai aussi supprimé de mon caddie, les autres boissons gazeuses, sucrées, que je fais désormais. De vraies économies à la clé, je vous l’assure approximativement 30 € par semaine de boissons gazeuses pour ma part !

2 : elles ne sont pas écologiques !

Même sentiment que sur la précédente idée reçue : bien sûr qu’elles sont plus écologiques si vous consommez déjà de l’eau en bouteille ! Certes, j’utilise des cartouches de CO2, recyclable à l’achat d’une nouvelle, mais comment pensez-vous que l’eau en bouteille devient gazeuse ? De plus, ma poubelle d’emballage pourrait l’attester, je n’ai plus aucune bouteille plastique à jeter, enfin beaucoup moins. Mon conjoint reste très attaché à une marque d’eau gazeuse en particulier, donc il me reste 6 bouteilles à jeter par semaine, contre 12 ou 15 auparavant !

3 : compliquées à utiliser

Si vous lisez la notice, et notamment concernant les arômes à ajouter, l’utilisation est un jeu d’enfant. J’ai malencontreusement versé l’arôme citron avant de gazéifier ma bouteille : ce qu’il ne faut surtout pas faire ! L’injection de CO2 m’a permis d’engager un nettoyage de fond en comble des pourtours de la machine, murs compris ! Si j’avais lu la notice, ce ne serait pas arrivé. Passons sur cet épisode personnel et revenons à cette idée reçue. Si, visser une bouteille puis presser un bouton, dévisser la bouteille puis poser le bouchon vous semble compliqué, alors l’idée reçue s’avère une vérité. Mais, sincèrement, aucune difficulté, à part peut-être pour un enfant, mais par ailleurs, la machine ne leur est pas destinée.

4 : l’eau gazeuse n’a pas assez de bulles !

Si vous consommez de l’eau pétillante, vous savez qu’il existe différentes intensités de « bulles ». Pour ne pas les citer, vous avez les Perrier Bleu et les Badoit Verte, finement pétillantes, et les Perrier Vert et Badoit Rouge, intensément pétillante. Avec la machine à gazéifier, vous pouvez doser l’intensité, et satisfaire toute la famille ! On pense aussi à tort, que le goût est différent, personnellement, je ne trouve pas, mais comme dit plus haut, elle ne convient pas à mon mari, très attaché à sa bouteille bleu translucide, plutôt salée type Vichy Célestins ! Avez-vous changé d’avis après avoir lu mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

