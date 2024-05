L’eau gazeuse « maison » permet-elle réellement de réduire sa conso de bouteilles en plastique ?

Les bouteilles en plastique sont, et personne ne nous contredira, un fléau pour l’environnement ! Certes, elles sont désormais recyclables, mais encore faut-il que les citoyens du monde entier fassent preuve de civisme et ne les jettent pas dans la nature. D’ailleurs, à la suite d’une étude récente publiée dans la revue PNAS, ces bouteilles en plastique suscitent l’inquiétude. Dans cette étude, il est fait état de la présence de 240 000 microparticules de plastique par litre ! De plus, le scandale des eaux contaminées chez Nestlé, n’a rien arrangé. Les consommateurs d’eau plate ou gazeuse tentent donc de trouver des solutions pour éliminer les bouteilles plastiques de leur quotidien. La France s’est d’ailleurs fixée pour objectif de réduire de 50 % le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d’ici à 2030, selon le ministère de l’Écologie. Ceux qui aiment l’eau pétillante se tournent ainsi vers les gazéificateurs, aussi appelés machine à soda comme la Sodastream, la Philips GoZero, ou encore la Brita, pour citer uniquement les plus connues #pasdepub. Mais, sont-elles vraiment une bonne solution ? Et, sont-elles sans danger pour notre santé ? Décryptage.

Comment fonctionne un gazéificateur d’eau ?

Une machine à soda fonctionne en ajoutant du dioxyde de carbone (CO2) à l’eau pour créer des bulles, ce qui donne au liquide une sensation pétillante. Il faut donc utiliser des cartouches de CO2 pour obtenir la gazéification de l’eau. Ensuite, il suffit de libérer le gaz dans l’eau du robinet pour former des bulles. Et, plus vous ajoutez de gaz, plus les bulles sont intenses. En ajoutant des saveurs, vous pouvez aussi obtenir des boissons sucrées. En matière de coût et de réduction des déchets, c’est une évidence, la machine à gazéifier est une bonne solution. Cependant, il faut tout de même ajouter au coût de la machine, celui des bouteilles, qui doivent être changées régulièrement. Néanmoins, elles sont toutes recyclables, et sont généralement conseillées pour trois ans, soit des milliers de bouteilles plastiques en moins à recycler.

Les machines à gazéifier sont-elles efficaces ?

Le magazine 60 millions de consommateurs s’est penché sur la question, dans cette enquête. Pour Hervé Cabibbo, rédacteur en chef adjoint du magazine, les résultats sont tout à fait satisfaisants, mais il faut prendre certaines précautions. Tout d’abord, il faut disposer d’une eau du robinet de qualité, ce que vous pouvez vérifier sur eaupotable.sante.gouv.fr, en fonction de votre lieu d’habitation. De plus, la gazéification à domicile permet de choisir l’intensité des bulles et évite ainsi l’achat de plusieurs packs. À titre personnel, je préfère les eaux pétillantes intenses, quand mon conjoint apprécie, lui, les bulles plus discrètes. De plus, en un mois, et selon l’un des leaders dans le domaine, chaque foyer économiserait 28 bouteilles en plastique.

Et, sont-elles économiques ?

Pour le magazine 60 millions de consommateurs, la réponse est oui. En effet, le prix du litre d’eau gazeuse reviendrait à 0,22 centime une fois l’achat de la machine amorti. Certes, il faudra acheter des cartouches en fonction de votre consommation, mais elles sont aujourd’hui bien plus accessibles que lorsque ces machines sont sorties sur le marché. Le seul bémol concerne l’entretien des bouteilles ! En effet, l’eau produite doit être conservée au frais et consommés sous deux jours. De plus, les contenants doivent absolument être changés selon les indications du fabricant.

Le petit truc : inscrire au marqueur la date de mise en service de chaque bouteille ! Enfin, la plupart de ces bouteilles ne passent pas au lave-vaisselle, il faudra donc investir dans un petit goupillon, et les rincer à l’eau claire, puis les faire sécher avant de les réutiliser. Utilisez-vous déjà ce type de machine ? Pensez-vous qu’elles vous permettent de réaliser des économies, et de réduire vos déchets ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

