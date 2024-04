Liquid Death « invente » l’eau pétillante de montagne en canette…

En France, nous consommons beaucoup, voire trop d’eau en bouteilles plastiques. En effet, notre pays serait même le champion de la consommation avec 9,3 milliards de bouteilles d’eau, soit l’équivalent de 14 fois la surface du Stade de France ! Vingt-cinq millions de bouteilles sont donc jetées chaque jour, et la moitié seulement sont recyclées, selon cet article de France TV Info. Les déchets plastiques sont un fléau pour l’environnement, et la lutte semble sans fin. Pour en finir avec les bouteilles plastiques, une marque américaine, Liquid Death décide de mettre l’eau minérale en canettes aluminium… Et, elle connaît un succès fulgurant malgré le prix de l’eau vendue. Mais, pourquoi mettre de l’eau dans des canettes ? Et, quels enjeux, alors que la rareté de l’eau devient de plus en plus préoccupante ? Décryptage.

Quelle est la stratégie de Liquid Death ?

La stratégie de Liquid Death est claire : bousculer les conventions avec des publicités sans filtre et un packaging qui rappelle davantage celui de la bière que de l’eau. En effet, les canettes proposées présentent un design agressif, et nous sommes loin des couleurs pastel, généralement attribuées aux eaux minérales ou gazeuses. Pourtant, derrière cette image rebelle se cache simplement, dirons-nous, une eau plate ou gazeuse. La principale cible de Liquid Death : les jeunes qui désirent mettre fin à la consommation d’alcool sans modération. Une canette d’eau stylée, c’est bien plus « classe » qu’une pauvre bouteille transparente, en plastique, non ? De plus, en prônant la fin du plastique et en vantant les mérites de l’aluminium, Liquid Death dit s’inscrire dans une démarche écoresponsable qui trouve écho auprès de ses consommateurs. Les huit millions d’abonnés qui suivent la marque sur les réseaux sociaux sont conquis.

De l’eau en canette aluminium, mais pour quoi faire ?

En France, nous connaissons déjà l’eau gazeuse en canettes aluminium comme Perrier ou San Pellegrino, qui le propose déjà. La marque Cristaline, de son côté, a également lancé son eau gazeuse en canette comme le relate cet article de Capital. Si les marques d’eau se tournent vers l’aluminium, c’est pour son côté plus écologique, car mieux recyclé que le plastique, mais par ailleurs pour son prix. Depuis les dernières augmentations du plastique et du verre, l’aluminium se dessine comme une matière plus accessible, et des prix stables pour le consommateur. La marque Liquid Death proclame « la mort du plastique » et met en avant le fait que 75 % de la masse produite d’aluminium en 1888 est toujours utilisée aujourd’hui. Une déclaration confirmée par cette étude publiée dans la revue Progress in Materials Science en 2022.

L’aluminium, une matière, elle aussi, controversée !

Pourtant, malgré ces avantages, les canettes en aluminium ne sont pas exemptes de controverses. Par exemple, une étude publiée dans la revue scientifique PNAS le 8 janvier dernier, suggère que les particules d’aluminium joueraient un rôle néfaste dans le développement de la maladie d’Alzheimer. De plus, la présence de substances chimiques dangereuses dans certains contenants alimentaires suscite des inquiétudes quant à leur impact sur la santé publique. La controverse vient aussi de l’utilisation de l’eau potable, qui manque dans de nombreux pays du monde.

Pourquoi alors encourager les plus jeunes à consommer de l'eau en bouteilles, ou en canettes, alors que l'idée serait de réduire la totalité des contenants ! En France, par exemple, des initiatives visent à réduire la consommation de bouteilles en plastique au profit de fontaines d'eau potable dans les lieux publics. Quant au prix, le produit est disponible sur Amazon, au prix de 39,60 € les 12 canettes de 500 ml, et il faut ajouter 22,40 € de frais de port. Le prix au litre est donc de 10,33 € : il faut vraiment n'avoir que cela à acheter, non ?