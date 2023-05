L’invention d’une canette à deux languettes pour ne plus faire mousser la bière

La bière* mousse abondamment lorsqu’elle est servie dans un verre ! Et c’est parfois encore pire lorsque celle-ci se trouve dans une canette en aluminium. La pression contenue dans la canette vous explose à la figure sous forme de mousse. Le studio japonais NENDO a examiné le phénomène des bulles qui se forment dans les canettes de bière, et a cherché une solution pour les réduire et permettre à la bière de s’écouler sans interruption. L’équipe de conception a constaté que l’ajout de deux ouvertures sur les canettes de bière permettait de réduire la formation de mousse à l’ouverture de celle-ci. Une étrange invention qui devrait ravir les amateurs de bière, ou pas ! Découverte.

Comment fonctionne le système inventé par Nendo ?

Concrètement, le système Nendo fonctionne sur l’effet domino. En d’autres termes, les languettes sont solidaires et ne pourraient pas fonctionner l’une sans l’autre. Lorsque l’on ouvre la première languette, celle-ci libère la pression et provoque la mousse. Quant à la seconde languette, elle fait office de « bec verseur » et offre un flux de liquide, avec les bulles, mais sans la mousse. Nendo a conçu un espace entre les deux languettes de sa canette de bière pour faciliter leur ouverture pour les consommateurs.

Pour le design de cette drôle de canette, le studio japonais s’est appuyé sur la culture de la bière japonaise. Cela donne une canette de bière rigolote. En effet, fermées, les languettes évoquent un émoji au visage tordu connaissant peut-être la gueule de bois. Une fois ouvertes, elles reflètent une émoji avec une expression rigolote d’un personnage de bonne humeur ! Il faut savoir qu’au Japon, le couche de mousse sur la bière est considérée comme une déconvenue pour les amateurs. Selon la culture japonaise, elle empêche la bière d’entrer en contact avec l’air, de libérer des arômes et les saveurs (CQFD).

À propos de Nendo

Nendo est un studio de design japonais fondé en 2002 par le designer Oki Sato. Le nom “Nendo” en japonais signifie « pâte à modeler », ce qui reflète la philosophie du studio qui considère chaque projet comme une forme de création artistique. Nendo travaille sur une grande variété de projets, allant de l’architecture d’intérieur à la conception de mobilier, en incluant les produits de consommation et les installations artistiques. Le studio est connu pour son approche minimaliste et conceptuelle du design, qui se concentre souvent sur les interactions entre les utilisateurs et les objets, comme c’est le cas avec l’invention de cette canette. Nendo a remporté de nombreux prix internationaux de design et a travaillé avec de grandes marques telles que Louis Vuitton, Cartier ou encore Camper. En savoir plus sur le concept, rendez-vous sur le site Nendo.jp.

Une autre invention autour de la bière ?

L’invention de Neuzeller Klosterbräu, un brasseur allemand, ne plaira sans doute pas à tout le monde. En effet, ils ont inventé la bière en poudre appelée Powdered Beer, il y a quelques mois. La brasserie Neuzeller Klosterbräu a créé une « poudre de bière » qui, une fois mélangée à de l’eau, donne une bière gazeuse avec de l’alcool et de la mousse. Cette invention est née de la volonté de réduire le coût des livraisons en éliminant le besoin de bouteille, réduisant ainsi le volume des expéditions de 90 %.

Selon l’entreprise, cette poudre de bière est une vraie bière, avec de l’alcool et du dioxyde de carbone, contrairement aux autres boissons similaires qui ont pu être créées dans le passé. La brasserie a mis deux ans à élaborer cette poudre de bière, et une version sans alcool a déjà été présentée à la presse allemande. Les journalistes ont noté que la saveur était semblable à celle de la bière, avec une légère note maltée. Et vous ? La bière en poudre, ça vous dit ou absolument pas ?