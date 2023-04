Powdered Beer : un brasseur allemand invente la bière en poudre

Imaginez-vous quelques secondes à la terrasse d’un café. Il fait beau, le soleil vous caresse le visage et vous commandez une bière* Neuzeller Klosterbräu, votre préférée. Le serveur prend votre commande et revient vous servir en déposant un verre, de la poudre et de l’eau devant vous ! Oui, vous avez bien lu, de la bière en poudre ou plus exactement la Powdered Beer, qui n’est pas réellement une invention, car nombreux sont les brasseurs à s’être essayés à ce type de bière. En revanche, la nouveauté est qu’elle pourrait être commercialisée cette fois-ci, et faire chuter le prix d’une pinte. De la bière en poudre ? Les puristes et amateurs ne vont probablement pas trop apprécier, mais il faut vivre avec son temps paraît-il ! Découverte.

La bière en poudre, qu’est-ce que c’est ?

Vous vous doutez que la bière en poudre n’est pas un produit très courant, en général, c’est plutôt liquide. Toutefois, certaines entreprises ont tenté de mettre au point un produit de bière en poudre. L’idée derrière la bière en poudre est qu’elle pourrait être plus facile à transporter et à stocker, et qu’elle pourrait avoir une durée de conservation plus longue que la bière liquide traditionnelle. Le processus de création de la bière en poudre consiste à éliminer l’eau contenue dans la bière, pour ne conserver que les composés de saveur et d’arôme. Pour ce faire, la bière liquide est pulvérisée dans une chambre chaude, où l’eau s’évapore et laisse place à une poudre sèche. La bière en poudre pose cependant quelques problèmes comme celui de conserver la saveur de la bière, de même que sa texture… Apparemment Neuzeller Klosterbräu, brasseur de grande renommée allemand, serait parvenu à résoudre tout cela.

Pourquoi inventer cette bière en poudre ?

Neuzeller Klosterbräu est brasseur depuis un demi-siècle… la bière, ils la connaissent bien. Ils ont mis deux ans à fabriquer cette bière que l’on a un peu de mal à appeler bière, reconnaissons-le. L’idée derrière cette invention est de réduire le coût des livraisons, et par conséquent, le prix de la pinte ! D’après l’entreprise, livrer de la poudre de bière réduirait le volume des expéditions de 90 %, puisqu’il n’y aurait plus besoin de bouteille.

Toujours selon le brasseur, la Powdered Beer serait une vraie bière, gazeuse et avec de l’alcool, contrairement à celles qui ont déjà pu exister. En ajoutant de l’eau, vous obtiendrez une bière au goût complet, avec de l’alcool et du dioxyde de carbone et une mousse. Une version en poudre, mais sans alcool, a déjà été présentée à la presse allemande. « Le goût est un peu malté, comme celui de la bière, sauf qu’il n’y a pas d’alcool », explique un des journalistes du journal Märkische Oderzeitung.

Quels bénéfices de cette bière pour les consommateurs ?

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a, en partie, provoqué une pénurie de matières servant à fabriquer le verre. Les prix ont augmenté et l’inflation se fait grandement sentir. Pour l’un des responsables de l’entreprise allemandes, ces arguments font de la bière en poudre, un produit d’avenir. « Cela n’a aucun sens d’importer des bouteilles en verre, de les remplir avec de l’eau allemande et d’envoyer ensuite la bière en Afrique, en Chine ou ailleurs », explique Mr Fritsche, responsable chez Neuzeller Klosterbräu. L’entreprise recherche désormais des investisseurs pour développer le concept. Quant à nous, permettez-nous de rester dubitatifs face à cette Powdered Beer !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.