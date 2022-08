Brewerkz invente une bière fabriquée à partir d’eau usée recyclée pour “casser les barrières psychologiques”

Que faire des eaux usées à part les envoyer dans des stations d’épuration pour qu’elles soient assainies, filtrées, puis utilisées pour les arrosages agricoles ? A Singapour, une collaboration entre l’agence nationale de l’eau et un brasseur artisanal donne un produit étrange qui va vous surprendre, mais qui finalement, est une invention plutôt intelligente et écologique, si l’on dépasse certaines barrières psychologiques. Dans ce pays d’Asie, la brasserie Brewerkz s’est associée à l’agence nationale Public Utilities Board pour fabriquer une bière* artisanale à partir des eaux usées. En d’autres termes, une bière à l’urine, qui serait hautement buvables selon les inventeurs… On veut bien les croire mais avouons que c’est un peu étrange ?

C’est quoi cette bière ?

La bière s’appelle Newbrew et l’entreprise souhaite utiliser des eaux usées recyclées pour sensibiliser les populations à la rareté de l’eau… Elle veut aussi prouver que les eaux usées, une fois traitées, nettoyées et filtrées, peuvent être à nouveau consommées. La brasserie, Brewerkz, affirme que la bière est adaptée au climat tropical de Singapour, avec un arrière-goût de miel grillé et doux. D’ailleurs, cette bière est fabriquée dans la plus pure tradition brassicole, avec les meilleurs ingrédients possibles : malts d’orge allemands de haute qualité, houblons aromatiques Calypso et Citra, levure de ferme biologique venue de Norvège et donc les eaux usées locales !

Cette bière pour faire prendre conscience de l’importance de l’eau !

Si cette bière est déjà vendue dans les restaurants du brasseur, elle est également destinée à attirer l’attention sur l’urgence climatique et la menace croissante que les sécheresses et les inondations font peser sur les réserves d’eau douce de la planète. Singapour est une ville état très peuplée et vulnérable à la pénurie d’eau en raison du manque de ressources naturelles et du manque d’espace pour installer des espaces de stockage et de collecte. Le pays cherche donc de nouvelles méthodes pour réduire sa dépendance à l’eau importée de Malaisie. Ils se tournent donc massivement vers le dessalement de l’eau de mer, la collecte des eaux de pluie et la réutilisation des eaux usées. Et la Newbrew, soutenu par le gouvernement singapourien via son agence nationale de l’eau, fait partie des projets qui visent à économiser l’eau… C’est surprenant mais finalement plutôt très intelligent et écologique. Certes, il faudra passer les barrières psychologiques liées à l’utilisation d’eaux ayant contenu de l’urine, mais une fois ces barrières dépassées, cela peut être une excellente alternative non ?

Quelques autres inventions insolites liées à la bière ?

A Toulouse, pour le festival Octobière en 2018, deux brasseurs locaux avaient inventé la bière au cassoulet, la Cassoul’ale en remplaçant les céréales habituelles par des haricots de Castelnaudary ! A Lille, ils ont inventé la bière confectionnée à partir de pain rassis, afin de recycler le pain restant des restaurants… Son nom est Le Pain de Minuit, et c’est une super idée anti-gaspillage ! Enfin, retour à Toulouse avec la Nothing Toulouse, une bière fabriquée à partir de chocolatines, ou de pains au chocolat tout dépend où vous habitez ! Alors quelle est votre préférence ? Chocolatine, cassoulet, pain rassis ou eaux usées ?

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcools est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.