Vocomemo, l’ingénieuse invention belge qui améliore la vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Nous connaissons désormais les finalistes nationaux du concours d’innovation James Dyson Awards. Cette année, la Belgique sera représentée par Lucas Prieels, Tanguy De Saffel et Clara Martini, trois étudiants de l’université libre de Bruxelles. Ils ont inventé un dispositif d’enregistrement vocal conçu pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Baptisée Vocomemo, l’invention des trois étudiants a déjà obtenu la note de 19/20 lorsqu’ils l’ont soutenue lors de leur thèse. La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui altère la mémoire, mais également les repères spatiotemporels et, évidemment, l’autonomie. Vocomemo entend favoriser leur autonomie par une diffusion intelligente de messages vocaux. Explications.

Vocomemo, qu’est-ce que c’est ?

Vocomemo a été inventé par les trois étudiants, tous en dernière année de design industriel, d’ingénierie électrique, d’ingénierie commerciale et de droit. Vocomemo se compose en fait de deux parties distinctes : un enregistreur vocal porté par la personne atteinte de la maladie et des balises à disposer dans chaque pièce de l’habitation. Lorsque l’enregistreur, doté de la technologie Bluetooth Low Energy, détecte la présence de la personne, il diffuse certains rappels préenregistrés. Par exemple, si le malade pénètre dans la cuisine aux alentours de midi, la balise lui rappellera que c’est l’heure de prendre le déjeuner. Vocomemo se fait aussi discret et évite la stigmatisation puisqu’il peut être porté en pendentif, à la ceinture ou en bracelet.

D’où leur est venue l’idée de cette invention ?

L’inspiration de cette invention leur est venue d’un constat personnel, car plusieurs de leurs proches sont atteints par cette maladie invalidante. L’idée était donc de leur faciliter la vie quotidienne avec un objet simple à utiliser. À travers des conversations avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ils ont compris que les moyens mnémotechniques utilisés, comme les post-it, avaient leurs limites. Ils ont alors travaillé en collaboration avec de futurs utilisateurs et leurs aidants ainsi que les professionnels de la santé pour recueillir leurs conseils. De plus, ils ont conçu un dispositif très facile à utiliser, avec un petit nombre de boutons ayant des fonctions précises, qui ne nécessite ni Smartphone ni connexion à Internet.

Pourquoi Vocomemo est-il innovant ?

La réponse à cette question est assez simple : aucun dispositif semblable n’existe actuellement. Il a la particularité de combiner le post-it, que l’on peut oublier, et le Smartphone que l’on peut ne pas savoir utiliser ou oublier dans une pièce. Dans la maison, il propose les mêmes fonctionnalités que des rappels programmés sur un Smartphone, mais sans l’utilisation de ce dernier. L’emploi de rappels sonores plutôt que de notes écrites augmente la capacité à inclure davantage d’informations tout en rendant l’appareil accessible aux individus atteints de déficience visuelle.

De plus, les utilisateurs se sentent réconfortés lorsqu’ils entendent des rappels audio prononcés par une personne de leur entourage. Pour les trois étudiants, il va désormais falloir développer le dispositif en le miniaturisant pour qu’il soit commercialisable. Ils doivent aussi concevoir une carte imprimée qui assurera les connexions entre les composants. Enfin, ils devront rédiger un brevet afin de protéger leur géniale invention. S’ils venaient à remporter le concours James Dyson Awards, ils pourraient bien changer le quotidien des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ! Plus d’informations : jamesdysonaward.org

