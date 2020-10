Un jeune couple de passionnés va lever les voiles pour un transatlantique destiné à sensibiliser à la pollution au plastique

Constance de Roquefeuil et Clément Gastinne sont jeunes et beaux, et ils vont partir à bord d’un voilier autonome et sans déchets pendant un an… Leur but : sensibiliser les populations des Antilles à la réduction des déchets plastiques et alimentaires.

Alors qu’ils auraient dû partir à la fin de l’été, l’épidémie de Covid-19 qui sévit a retardé leur départ. Ils partiront donc à la mi-novembre, direction l’arc antillais (Guadeloupe, Martinique, Cap Vert etc…). Pour réaliser leur périple, ils ont acheté un Oceanis 40 de douze mètres, et l’ont aménagé de manière qu’il soit le plus autonome possible. Présentation de ce beau projet !

En 2019, alors que Constance et Clément voyagent au Cambodge, ils prennent conscience de la dramatique pollution des océans. Leur île paradisiaque révèle des déchets plastiques monstres, notamment lors de sortie plongée. Se sentant impuissants, ils décident de créer leur association (Greensailing) et mettent en place leur projet de voilier autonome et zéro déchet.

L’équipement du voilier

Concrètement, le voilier se transforme grâce à des matériaux écoresponsables. Il dispose désormais d’un système de désalinisation pour ne pas emporter de bouteilles plastiques. Des panneaux solaires, un hydro générateur et une voile photovoltaïque feront avancer le bateau !

https://www.instagram.com/p/CF10KYXgn83/

Quant à la nourriture, 40 bocaux préparés par Constance seront embarqués, tout comme des cannes à pêche… Et deux poules rousses, non pas pour les manger, mais pour leurs œufs et surtout pour qu’elles puissent se nourrir de leurs déchets organiques. Les produits cosmétiques ou de nettoyage seront tous en vrac ou fabriqués maison.

Le coût du projet

Le projet de Constance et Clément coûte 203 000€, ils ont déjà investi toutes leurs économies ! Une campagne de financement participatif sera lancée à la fin du mois d’octobre pour réaliser leur ultime projet : sensibiliser les populations sur place !

Un voyage « utile »

Au-delà de l’expérience humaine, les deux skippers réaliseront des relevés scientifiques pour RIEM (Réseau Initiatives des Eco-explorateurs de la Mer). Une fois la traversée effectuée, des missions de sensibilisations auprès des enfants les attendront. Ils espèrent pouvoir mener des campagnes de nettoyages citoyens, expliquer comment trier ses déchets, comment acheter mieux etc… Ce projet baptisé « La part du colibri » est le départ de deux passionnés de voile et d’écologie… On ne peut que leur souhaiter bon vent !

https://www.instagram.com/p/CBMMHabApIY/