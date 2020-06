Quench Sea : un appareil portatif qui transforme l’eau de mer en eau douce en seulement 2 heures…

Potabiliser l’eau de mer en quelques minutes ? C’est le rêve de nombreux baroudeurs mais cela rendrait également service à bien des populations. C’est en tout ce que proposerait une start-up anglaise Hydro Wind Energy en partenariat avec deux ONG Project Maji et Rapid Response.

Le projet baptisé Quench Sea lancé il y a peu en campagne de crowdfunding sur la plateforme Indiegogo a levé plus de 70 000€ en une semaine… Les internautes semblent croire en ce procédé révolutionnaire ! S’il est commercialisé et s’il fonctionne, il révolutionnera la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Présentation.

Le Quench Sea s’adresse aux passionnés de plein air et s’inscrit dans le projet de résolution de la crise de l’eau. La startup va plus loin encore plus loin. Si le Quench Sea vient à être commercialisé, la startup offrira autant de dispositifs à des organisations humanitaires qu’elle en aura vendu aux particuliers. Les projets de purification d’eau sont présents partout dans le monde. Ce coup de pouce pourrait leur être très utile !

Transportable et peu onéreux !

Quench Sea est un dispositif portable qui permet de désaliniser l’eau de mer pour la rendre potable. Il tient dans un sac et coûte seulement 52 € en précommande. Le Quench Sea permet de rendre potable deux litres d’eau de mer par heure. Grâce à lui, il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau de mer pour la consommer, l’actionnement de la pompe suffit à purifiée l’eau.

Crédit photo : Quench Sea

Bien sûr, il pourrait devenir un allié précieux pour les populations reculées qui n’accèdent pas à l’eau potable, mais il pourrait rendre de fiers services aux baroudeurs ou survivalistes ! Si le projet est finalisé, les premiers Quench Sea devraient être livrés d’ici le mois de février 2021. La campagne vise également à offrir 100 millions d’appareil à des organisations humanitaires d’ici 2027. Les 50 000$ espérés étant atteints, la production devrait démarrer sous peu… Nous suivrons ce projet qui sera révolutionnaire si ces Quench Sea devenaient une réalité.

Crédit photo : Quench Sea

Avertissement sur les campagne de crowdfunding : Ce projet très ambitieux est en cours de financement sur une plateforme de crowdfunding, nous relayons les informations disponibles sur les différents sites. Il est important de préciser que nous n’avons jamais testé ce produit par nous même, nous ne pouvons donc pas garantir son efficacité. Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance avant d’investir dans ce type de projet.