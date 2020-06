Hello Cabanes, des « Tiny Houses » pour les cyclistes et randonneurs itinérants

Le tourisme itinérant vous connaissez ? Des milliers de kilomètres avalés à la force des mollets pour découvrir notre beau pays (ou d’autres d’ailleurs) ! Pourtant lorsque l’on est adeptes des cyclo-rando, on peut vite s’apercevoir que les hébergements d’étapes manquent.

Pour palier ce manque, un baroudeux de 57 ans, Yves Poullain invente le concept Hello Cabanes, des cabanes d’étapes pour favoriser ce genre de tourisme. Destinées aux chemins de randonnées, mais également aux campings ou aux collectivités locales, les Hello Cabanes sont éco-responsables et se fondent dans le paysage. Un concept intéressant qui devrait se développer rapidement.

Une « Hello Cabanes » fait 8 m², elle est fabriquée en France, à partir de bois recyclé. Elle dispose d’une serrure à code pour qu’elle ne soit pas vandalisé. La seule condition pour les acquéreurs étant qu’elle soit installée près d’un bloc sanitaire. Ce peut être un camping évidemment, mais aussi des vestiaires d’un stade ou près d’une salle des fêtes dans les petits villages.

La cabane comprend 3 couchages pour se reposer des kilomètres parcourus, un coin repas et une zone de rangement pour les bagages. Une large entrée leur permet également d’être accessibles aux personnes en situation de handicap.

Une fabrication française par une entreprise d’insertion

De plus, la fabrication des Hello Cabanes se fait dans une entreprise d’insertion d’Ancenis (44). Ce sont donc 4 salariés en insertion professionnelle qui construisent ces mini-gîtes d’étapes. Elles s’inscrivent également dans une démarche écoresponsable et française.

Crédit photo : Hello Cabane

La fabrication se fait uniquement à base de bois recyclé et de matériaux écologiques. Une « Hello Cabanes » coûte 9500€ (HT), elle est livrée prête à poser puisqu’elle ne nécessite pas de fondation… Même s’il vaut mieux en prévoir pour plus de longévité. Une petite dizaine de cabanes de ce style sont disséminées dans notre campagne… C’est peut être le moment de partir à leur recherche ?