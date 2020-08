Zéro Déchet : le livre « Stop au tout jetable ! » sort aujourd’hui, et c’est une mine d’or pour faire des économies !

Passer au « Zéro Déchet » sera peut-être l’un de vos objectifs pour cette rentrée. Le Zéro Déchet est une manière de consommer respectueuse de l’environnement. Dans la mesure du possible, ceux qui le pratiquent utilisent des produits naturels pour le ménage, la cuisine.

Le Zéro Déchet passe aussi par le remplacement de certains produits comme le papier d’aluminium par du film à la cire d’abeille. Mais aussi par l’utilisation de lingettes désinfectantes maison en lieu et place des lingettes jetables. Pour vous aider dans votre objectif Zéro Déchet, un livre fait son apparition ce jour : STOP AU TOUT JETABLE, le guide simple et pratique pour réduire ses déchets de Blandine Janin-Reynaud. Présentation.

Un petit dictionnaire bourré de bons conseils

Ce livre, qui se présente sous la forme d’un dictionnaire est un jeu d’enfant à utiliser. Classés par ordre alphabétique, la recherche est facile et le livre regorge de nombreuses informations, pratiques et faciles à mettre en œuvre.

Prenons l’exemple des ustensiles en plastique qui envahissent notre cuisine ! Le plastique est l’un des fléaux majeurs pour l’environnement. La pollution au plastique est alarmante ! On apprend donc, dans le livre, à remplacer les pinces à linges plastique, par des pinces en bois.

Les porte-savons en plastiques se remplacent par des porte-savons en bambou, tout comme les brosses à dents. Et pour remplacer les gamelles plastiques de vos compagnons poilus, Blandine conseille des gamelles inox, beaucoup plus saines pour l’animal. A ce sujet, des plats en verre que vous n’utilisez plus feront également parfaitement l’affaire…

Vaincre l’obsolescence programmé, c’est aussi « zéro déchet »

Nous retrouvons également dans ce livre cette bible, des conseils pour recycler ou utiliser des objets de seconde main. Pour le sport du petit dernier qui opte pour le judo par exemple, un kimono d’occasion sera parfait… Engagez-vous dans cette démarche en écumant les recycleries ou les vide-greniers !

Quant à l’obsolescence programmée de certains appareils ménagers, c’est désormais une évidence. Mais plutôt que de racheter du neuf, il est parfois possible de réparer vous-même votre lave-linge ou votre sèche-linge (courroie, galets) … De petites réparations qui peuvent être effectuées par vos proches, ou par des ateliers de réinsertion.

Beauté, méthode de compostage, produits ménagers, smartphones ou décoration, ce livre est une mine d’or. Vous y trouverez des centaines de conseils pour appréhender une belle année Zéro Déchet ! Et ça vaut le coup d’essayer !

