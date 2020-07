Zéro Déchet : quelles alternatives au film plastique / papier aluminium ?

Dans la catégorie réduction des déchets en cuisine il y a un poste dans lequel il reste des efforts à faire pour certains : l’utilisation de film plastique ou de papier d’aluminium… Polluants, jetables, ils sont évidemment très faciles à utiliser mais ils sont un fléau pour l’environnement.

Non recyclables ils se retrouvent donc parmi les ordures ménagères incinérables et au vu des fumées qu’ils dégagent, ce n’est franchement pas une bonne nouvelle… Il existe pourtant des alternatives écologiques au films plastiques pour conserver les aliments et préserver l’environnement. Simples et rapides à mettre en place, le film plastique ne sera plus qu’un mauvais souvenir…

La boîte de conservation

Qu’elle soit en verre, en bambou ou même en plastique recyclable, elle est l’indispensable alliée des restes de repas ou du transport de denrées alimentaires. La plupart du temps munies d’un couvercle parfaitement hermétique, il vous suffira d’investir dans une dizaine de boîtes de toutes tailles pour ne plus utiliser de film plastique. Elles passent du lave vaisselle au micro-ondes et même au congélateur pour certaines. Elles s’empilent parfaitement et ne prennent que peu de place dans le frigo.

Le tissu à la cire d’abeille

Si vous tenez à garder vos contenants en les couvrant, il faudra passer au tissu à la cire d’abeille. La texture peut surprendre mais il est malléable à souhait et prendra la forme de votre bocal ou saladier. Il se forme au contenant simplement avec la chaleur des mains. Le tissu à la cire d’abeille est lavable et réutilisable une vingtaine de fois environ. Ne les jetez pas ensuite… Ils peuvent servir à envelopper un sandwich ou les fruits du goûter par exemple.

Le recouvre-plat en tissu

On les appelle aussi des charlottes ! Un simple cercle en tissu imperméable comme le wax entouré d’un élastique. Lavables et réutilisables à souhait, on en trouve beaucoup chez les couturières artisanes axées sur le zéro déchet. Mais c’est aussi très facile à réaliser soi-même et adapter au centimètre près à vos contenants.

Les films en silicone

Certes dérivés du plastique, le silicone reste malgré tout plus sain et surtout réutilisable contrairement à la cellophane. Les couvercles en silicone étirables sont disponibles en plusieurs tailles et souvent vendus par lot sur Internet. Ils sont très pratiques pour fermer une boîte de conserve entamée ou un simple bol.

Les pochettes alimentaires en tissu

À scratch ou à fermeture éclair, elles prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Que ce soit pour emporter le goûter des enfants ou le repas du midi, elles sont lavables. Comme pour les charlottes, elles sont simples à fabriquer soi même. Il faut juste penser à les doubler avec un tissu imperméable à l’intérieur.

Pensez à ces alternatives durables et écologiques. Un petit investissement de départ est évidemment nécessaire mais vous l’amortirez rapidement et ne tomberez plus jamais en panne de film plastique !