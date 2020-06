Depuis 20 ans, un artisan indien fabrique des bouteilles d’eau en bambou, pour réduire l’utilisation du plastique

Avant le confinement du monde entier, qui s’est fait à des dates différentes selon les pays, le plastique était l’un des enjeux majeurs de l’écologie… Avec le déconfinement et la mise en avant de l’usage unique, le plastique revient malheureusement en force dans notre quotidien !

Les gants, les lingettes, les bouteilles redeviennent des objets que les autorités encouragent à utiliser. Depuis dix ans, un jeune indien originaire d’Assam fabrique des bouteilles à base de bambou… Une alternative au plastique que l’on aimerait vraiment voir se généraliser chez nous ! Les océans sont saturés d’objets plastiques et ce, de plus en plus, il est urgent d’agir !

Dhritiman Borah a monté son entreprise dès l’âge de 16 ans et a toujours souhaité agir pour l’environnement. Aujourd’hui, à 36 ans, il propose des bouteilles en bambous vendues entre 200 et 450 roupies (2 à 5€). Toutes ses bouteilles sont fabriquées à la main dans une espèce de bambou : le bhaluka. Depuis 10 ans, il cherche les meilleurs matériaux, le parfait séchage pour élaborer ses bouteilles écologiques. Cinq heures sont nécessaires pour fabriquer une seule bouteille…

La première commande de Dhritiman est venue du Royaume-Uni ! 200 bouteilles neutres ! L’entrepreneur permet à ses clients de choisir le design des bouteilles. Et ils les protègent de camphre et d’huile de moutarde pour le transport.

Crédit photo : Dhritiman Borah

«La première commande de 200 bouteilles est venue du Royaume-Uni il y a huit mois. L’acheteur voulait des bouteilles brutes, ce qui signifie qu’il n’y avait ni couleur ni brillance dessus. Jusque-là, j’avais enduit les bouteilles d’un vernis à l’huile étanche fabriqué aux États-Unis jusque-là. »

Actuellement, il fabrique ses bouteilles chez lui et utilise environ 100 à 150 bambous chaque mois pour 1500 bouteilles. Il aimerait bien passer à 8000 par mois, mais il n’a pas les moyens financiers d’investir pour produire à plus grande échelle ! Si seulement quelques industriels pouvaient connaître son action ! Des bouteilles totalement biologiques et donc recyclables… Une excellente idée ! Il n’a pas encore fait breveté sa trouvaille, mais il compte le faire rapidement.