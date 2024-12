Strawbie, invente la paille en bambou qui se transforme en arbre après utilisation

Lorsque l’on vous sert un cocktail, il est presque toujours accompagné d’une paille : un accessoire peu utile et pourtant très utilisé. Soyons honnêtes, mis à part pour des personnes malades, ou présentant des problèmes pour se nourrir, la paille est plus futile qu’utile ! Avec l’invention venue d’Inde, baptisée Strawbie, et lauréate du concours James Dyson Awards 2024, tout pourrait changer. La paille Strawbie pourrait même participer à la reforestation de la planète ! Le concept est déjà connu avec les crayons à planter. Désormais ce sont les pailles, ces accessoires polluants qui pourraient donner à un petit coup de main à la planète après l’avoir polluée pendant des décennies. Découverte.

La paille Strawbie est un bambou ensemencé

Strawbie est une paille en bambou conçue pour remplacer les pailles en plastique ou en papier qui, bien que parfois compostables, restent peu pratiques. Concrètement, une paille Strawbie est fabriquée en bambou, une matière biodégradable, mais elle contient une capsule de papier ensemencé dans sa paroi intérieure… Lorsque vous l’avez utilisée, il suffit de planter votre paille dans votre jardin, ou en forêt pour donner naissance à un arbre, comme le bambou ou d’autres plantes disponibles. Quant à la fabrication des pailles Strawbie, elle débute par le moulage de fibres de bambou en une structure légère et biodégradable puis se poursuit par l’insertion du papier ensemencé dans la paroi cylindrique de la paille. Au départ, les pailles intégraient les graines dans les parois, mais ces dernières ayant tendance à se détacher, une paroi supplémentaire a été ajoutée.

Strawbie, une innovation remarquable

Je suis une grande adepte des crayons à planter, et ce que je préfère, c’est les offrir à mes proches qui désormais plantent des crayons. La paille « replantable » n’existe pas encore. C’est un concept pour le moment unique, avec évidemment un impact environnemental particulièrement positif ! Contrairement aux pailles classiques, elle ne se contente pas de réduire les déchets ; elle participe activement à la reforestation et à la préservation des écosystèmes. Bien entendu, j’adore l’idée et je pourrais peut-être revenir aux pailles décoratives, abandonnées depuis très longtemps au regard de leur capacité à polluer la planète ! Transformer un objet banal utilisé par les enfants, en objet pédagogique : en voilà une riche idée, non ?

Vers un avenir durable avec Strawbie

Strawbie ambitionne de devenir un acteur majeur dans le domaine des solutions durables pour la consommation quotidienne. Les prochaines étapes incluent l’élargissement des capacités de production pour répondre à une demande croissante, ainsi que la diversification des graines intégrées dans les pailles en bambou. L’équipe derrière cette innovation composée de d’Afrin S et d’Afreen Zakkir, étudiants à la B.S Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Techonology en Inde, souhaite également collaborer avec des organisations environnementales et des entreprises pour promouvoir son adoption à grande échelle.

Pour en savoir plus sur ce projet aussi utile qu'étonnant, rendez-vous sur le site officiel des étudiants : afreenzakkir8.wixsite.com.