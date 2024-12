Choixpeau de paille propose une solution d’isolation thermique à base de paille hachée

Bien qu’elle soit relativement onéreuse, l’isolation thermique par l’extérieur permet d’améliorer significativement le confort thermique d’une habitation. Elle optimise l’inertie thermique, élimine efficacement les ponts thermiques et permet de réduire les factures de chauffage d’environ 25 %, selon Effy. Toutefois, pour bénéficier des nombreux avantages d’une ITE, il est nécessaire, entre autres, de bien choisir l’isolant. Il doit avoir une résistance thermique élevée et un impact environnemental réduit. Dans le but d’aider les ménages à isoler efficacement leur logement et de manière écologique, Cyril Terrien a créé l’entreprise Choixpeau de paille. Cette dernière est spécialisée dans l’ITE et utilise de la paille hachée dans la réalisation des travaux d’isolation.

Une technique innovante

Pour renforcer l’isolation thermique des logements, Cyril Terrien met en œuvre une méthode innovante. Plutôt que d’utiliser des panneaux isolants rigides conçus à partir de matériaux tels que le polystyrène expansé, il installe des caissons au niveau des murs et insuffle de la paille hachée dans ceux-ci. Pour être efficace, cette méthode nécessite un savoir-faire spécifique et le respect de certaines règles. Cependant, si elle est mise en œuvre correctement, elle peut offrir de nombreux avantages. D’après le fondateur de l’entreprise Choixpeau de paille, elle améliore grandement le confort thermique d’une habitation, ainsi que son isolation acoustique.

Un isolant performant et écologique

Baptisée Phi, la paille utilisée par Cyril Terrien dans la réalisation des travaux d’isolation provient de la SCIC Ielo. Cette coopérative propose un isolant exempt d’additifs, compostable et biodégradable, mais aussi disponible en abondance. En effet, la France produit chaque année 28 Mt/an de paille de blé. Concernant les performances, la Phi a un déphasage thermique supérieur à 13 heures pour une épaisseur de 30 cm. Par ailleurs, sa conductivité thermique est estimée à 0,049 W/m.K et sa résistance peut aller de 4,08 à 7,14, pour une épaisseur allant de 20 à 35 cm. À noter que lors de l’utilisation de l’isolant Phi de la SCIC Ielo, l’entreprise Choixpeau de paille respecte la norme ATEx 3219_V2 et son intervention permet d’accéder aux aides proposées par l’État.

D’autres isolants et des prestations en installation de VMC

Hormis la paille de blé, Choixpeau de paille met à la disposition de ses clients des isolants performants et écologiques, à savoir la ouate de cellulose et la laine de bois. La mise en œuvre de ces matériaux est similaire à celle de la Phi de la SCIC Ielo. Ils sont insufflés dans des caissons qui vont être installés au niveau des murs existants, afin d’éliminer les ponts thermiques et limiter les déperditions de chaleur. D’autre part, dans le but d’optimiser davantage le confort des logements, l’entreprise propose des prestations en dimensionnement et en installation de VMC double-flux ou simple flux hydrovariable. Selon son fondateur, la pose de ces dispositifs est indispensable, dans la mesure où les travaux d’isolation renforcent l’étanchéité et peuvent donc avoir des impacts négatifs sur la qualité de l’air dans les habitations.

Pour information, l’entreprise de Cyril Terrien est affiliée à Bâticréateurs44. Cette Coopérative d’activité et d’emploi (CAE) rassemble 60 entrepreneurs évoluant dans le secteur du bâtiment et œuvre pour le développement local et l’innovation sociale. En tant que Société coopérative et participative (SCOP), elle est administrée par ses membres. Plus d’informations : choixpeaudepaille.fr. Connaissiez-vous cette technique d’isolation avec de la paille insufflée ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .