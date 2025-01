Comment identifier les déperditions de chaleur dans une maison avec une caméra thermique ?

Lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle maison, j’entrais aussi dans un univers inconnu. Auparavant propriétaire d’un appartement en copropriété, je n’avais pas à me soucier de certains problèmes et notamment de ceux concernant l’isolation. Dans une maison individuelle, la totalité, des combles aux caves, doivent être surveillés par une seule et même personne : le propriétaire. Alors que je trouvais ma facture d’électricité un peu élevée, j’ai imaginé que cela pouvait venir des combles ou des ouvrants comme les portes ou les fenêtres. En cherchant sur Internet comment déterminer les pertes thermiques, j’ai lu plusieurs articles sur les caméras thermiques. Les modèles professionnels coûtent un bras, voire deux (+ de 1 500 €) mais il existe aussi de petits modèles suffisants pour répondre à mon problème. Qu’est-ce qu’une caméra thermique ? Et, comment le modèle que j’ai acheté m’a aidé à résoudre mon problème. Je vais tout vous expliquer.

Comment fonctionne une caméra thermique ?

Une caméra thermique, c’est un appareil capable de visualiser les différences de température à la surface des objets ou des murs. Au lieu de capturer la lumière visible comme un appareil photo classique, elle détecte les rayonnements infrarouges émis par les objets. Chaque température correspond à une couleur spécifique sur l’écran : du bleu pour les zones froides au rouge (voire blanc) pour les zones les plus chaudes. Eh non, ce ne sont pas des appareils réservés aux agents secrets qui traquent les malfaiteurs grâce à la chaleur humaine qu’ils dégagent, cachés dans un endroit inaccessible !

Mon conseil d’achat : la caméra thermique HIKMICRO E01

J’avais besoin de connaître les points froids et les éventuelles déperditions de chaleur dans ma maison, pour envisager quelques travaux d’isolation. Ma commune ne pratiquant pas le prêt de caméras thermiques, j’ai décidé d’investir moi-même dans la caméra thermique HIKMICRO E01 et j’avoue qu’elle a éveillé ma curiosité. L’investissement peut sembler conséquent puisqu’elle coûte 199,95 €*, mais c’est bien moins cher que de faire intervenir un professionnel pour un diagnostic thermique. Cette caméra promet une résolution thermique améliorée de 240 × 240 pixels, un pointeur laser intégré et une capacité à détecter des températures allant de -20 °C à 400 °C.

Place au premier test sur les fenêtres

J’avais besoin de savoir si une déperdition de chaleur se faisait au niveau de l’un de mes appareils. Une fois l’appareil allumé, l’écran affichait des images claires et détaillées grâce à son taux de rafraîchissement de 20 Hz. En quelques secondes, j’ai pu localiser précisément les zones dans lesquelles l’isolation faisait défaut. Le pointeur laser m’a permis de marquer l’endroit exact pour intervenir. Problème résolu avec un appareil qui tient dans la main, qui reste compact et léger et qui peut même stocker les images que j’ai analysées plus tard.

Je pense avoir réalisé un achat malin et je sais parfaitement comment je dois intervenir pour résoudre mon problème. Je vous rappelle le prix de cette caméra thermique : 199,95 €* et une note de 4,4/5 pour les 558 personnes qui l’ont acheté avant moi. Et, vous ? Avez-vous déjà utilisé ce type d’appareil et pensez-vous qu’il vous a permis de résoudre un problème quelconque ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

