Comment isoler un caisson de volet roulant (jusqu’à -20 % de déperdition de chaleur) ?

Le froid s’installe dans toutes les régions, et nous tentons de lutter pour qu’il n’entre pas dans nos maisons. Calfeutrage des fenêtres, installations de barre de seuil sous les portes, réfection des joints, tout y passe ou presque. Dans son « Guide Hiver Tout Confort », l’ADEME prodigue de judicieux conseils pour éviter les déperditions de chaleur. Parmi ces recommandations, elle préconise d’isoler les coffres des volets roulants ! Pour être totalement honnête, j’ai des volets roulants avec les coffrages à l’intérieur, mais je n’aurai jamais pensé à les isoler. Je me suis dit que je ne devais pas être la seule à l’ignorer, alors je vous explique pourquoi et comment isoler les coffres de vos volets roulants. C’est parti.

Pourquoi je me suis intéressé à mes caissons de volets roulants ?

Le guide de l’ADEME m’a interpellé, car je possède des VRI avec un coffre à l’Intérieur, à l’inverse du VRE dont le coffre est à l’Extérieur, le froid est donc à « portée de fenêtre ». Le site izi-by-edf-renov.fr explique que les coffres de volets roulants peuvent être responsables de 20 % des déperditions de chaleur. En y réfléchissant, j’ai compris que je perdais de ce fait de la chaleur par le biais de trois de mes fenêtres ! Même si ces volets sont excellents en termes de confort et de sécurité, leurs coffres, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur, créent de véritables ponts thermiques. Je suis en conséquence allé fouiner dans l’abri de jardin pour dégotter des restes de laine de verre que nous avions utilisé pour les canalisations.

Mon expérience avec les étapes d’isolation

Quand j’ai voulu isoler ces fameux coffres, j’ai suivi un processus simple, mais efficace. Première étape : j’ai ouvert le caisson et pris les mesures nécessaires. Cela peut paraître basique, mais cette étape est essentielle pour choisir un isolant adapté. Ensuite, j’ai nettoyé soigneusement l’intérieur, car rien ne colle bien sur une surface sale ! Pour l’isolation, j’ai opté pour des restes de laine de verre, qui allie performances thermiques et acoustiques. D’autres matériaux se seraient prêtés à l’isolation comme le polystyrène, la laine de roche, mais j’ai fait avec les « moyens du bord ». Honnêtement, c’est possible, mais c’est un peu compliqué, car il ne faut pas gêner le dispositif motorisé avec l’isolant au risque d’un serrage de ce dernier.

Et, les kits déjà fabriqués ? Une révélation

Comme je vous l’ai dit, j’ai isolé mes coffres de volets roulants avec les moyens du bord. En revanche, si c’était à refaire, je me simplifierais la vie avec des kits d’isolation pour volets roulants, déjà tout prêts. Ces kits incluent souvent des mousses rainurées ou des tapis doublés d’aluminium, parfaits pour optimiser l’isolation thermique et phonique en un clin d’œil. Pas besoin de mesurer ni de chercher les matériaux, tout est prévu et certains peuvent même être découpés à la bonne dimension !

De plus, les matériaux utilisés sont adaptés et fins, et ne gênent en rien le fonctionnement du store, qu’il soit mécanique ou électrique. Et, vous, avez-vous déjà isolé les caissons de vos volets roulants ? Ou bien pensez-vous essayer un kit prêt à poser pour gagner en confort et en économies ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

